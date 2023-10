MacBook Air con M1: SUPER PREZZO su eBay (794€)

Il tuo venerdì sera potrebbe essere stato appena stravolto non appena scoprirai l’offerta attiva sul MacBook Air con processore M1 disponibile su eBay. Inserendo il codice sconto “PASSIONI23” prima del pagamento potrai portartelo a casa all’incredibile prezzo di soli 794,52 euro. Una proposta imperdibile che ti suggeriamo di prendere seriamente in considerazione.

MacBook Air con M1 in offerta: la scheda tecnica

Il MacBook Air è stato completamente trasformato dall’introduzione del potente chip Apple M1. Con una CPU fino a 3,5 volte più veloce e una GPU fino a 5 volte più scattante, questo laptop è una macchina da lavoro e intrattenimento incredibilmente potente. Grazie al Neural Engine di nuova generazione, le prestazioni di machine learning sono migliorate fino a 9 volte rispetto alle generazioni precedenti.

Questo laptop offre una durata della batteria che non ha precedenti su un MacBook Air, consentendoti di lavorare, studiare o guardare film per ore senza preoccuparti di dover ricaricare. Che tu sia in viaggio o a casa, avrai sempre abbastanza energia per la tua giornata.

Il MacBook Air con M1 è stato progettato per essere silenzioso ed efficiente. Grazie all’assenza di ventole, non sentirai alcun rumore fastidioso mentre lavori o guardi contenuti multimediali. Inoltre, il chip M1 offre un’efficienza energetica superiore, garantendo che il tuo MacBook Air rimanga fresco anche durante le attività più impegnative.

Il dispositivo è inoltre noto per la sua incredibile portabilità e design sottile. È il compagno perfetto per chi è in movimento, con il suo peso leggero e il profilo sottile. Lo schermo Retina da 13 pollici offre una risoluzione di 2560 x 1600 pixel, garantendo una qualità visiva eccezionale per il lavoro e il tempo libero.

Non perdere questa straordinaria offerta su eBay e acquista il MacBook Air con M1.

