Macbook Air con M2 in SUPER SCONTO con la Tech Week di eBay

Occasione stellare, è il caso di dirlo, sul MacBook Air con chip M2 colorazione starlight disponibile in offerta su eBay con un grandissimo sconto grazie alla Tech Week. Il prezzo è il più basso in assoluto del web: solo 1065 euro, con la possibilità di attivare il pagamento in comode rate se scegli PayPal.

MacBook Air con M2: una bestia ad un super prezzo

Il MacBook Air è leggero, sottile e incredibilmente potente. Grazie al rivoluzionario chip M2 di Apple, il MacBook Air può gestire tutto ciò che gli lanci senza sforzo.

E grazie al chip M2, il MacBook Air funziona in silenzio. La sua efficienza è così sorprendente che non c’è bisogno di una ventola per mantenere la temperatura sotto controllo. Quindi, anche durante le sessioni di lavoro più intense, potrai goderti la tranquillità di un ambiente silenzioso.

Entrando nel dettaglio, il chip M2 inaugura una nuova era di prestazioni. La CPU 8-core offre una potenza straordinaria, mentre la GPU fino a 10-core ti consente di creare immagini e animazioni mozzafiato. Con il media engine ad alte prestazioni, gestirai più stream video ProRes 4K e 8K contemporaneamente. E la batteria dura fino a 18 ore, per un’intera giornata di lavoro o gioco.

E poi come non menzionare il magnifico display Liquid Retina da 13,6″: il più grande e luminoso mai visto su un MacBook Air. Supporta un miliardo di colori, rendendo il testo ultradefinito e le immagini vivide e brillanti. Le videochiamate saranno più nitide che mai grazie alla videocamera FaceTime HD a 1080p e ai tre microfoni in array.

Il futuro dell’informatica è qui, ed è a portata di mano con il MacBook Air e la Tech Week di eBay. Non perdere questa occasione e preparati a entrare in un mondo di possibilità infinite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.