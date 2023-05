MacBook Air con M2: prezzo SHOCK su eBay grazie ai nuovi sconti

Se vuoi un portatile potente, leggero e con una batteria che dura tutto il giorno, non perdere questa occasione: il MacBook Air con M2 è disponibile su eBay a soli 1062,51 euro grazie al codice sconto MAGGIO23EDAYS da applicare prima del pagamento. Risparmia il 15% e porta a casa il Mac più veloce e versatile di sempre.

MacBook Air con M2: tanto leggero, quanto potente

Il MacBook Air con M2 è stato il primo portatile ad avere il nuovissimo chip Apple M2, una rivoluzione nella tecnologia dei processori. Il chip M2 ha una CPU 8-core che ti offre prestazioni incredibili nelle attività quotidiane e nei progetti più complessi, come lo sviluppo di app o il montaggio video, e una GPU fino a 10-core che ti permette di creare grafica e animazioni mozzafiato, con il supporto dell’HDR10 e della risoluzione nativa Full HD.

Il tutto con una batteria che dura fino a 18 ore, per lavorare o giocare senza interruzioni, una memoria unificata di 8GB e un SSD da 256GB.

Il MacBook Air con M2 è soprattutto bellissimo da vedere e da usare, grazie al suo design sottile e leggero, con un peso di soli 1,24 kg e uno spessore di 1,13 cm. Il guscio in alluminio riciclato esalta uno schermo Retina da 13,3 pollici con tecnologia True Tone che si adatta alla luce ambientale. Il quadro è completato da una tastiera retroilluminata con Touch ID per sbloccare il Mac con un tocco. E ha due porte Thunderbolt/USB 4 per collegare dispositivi esterni ad alta velocità.

Non lasciarti sfuggire l’occasione e acquista il MacBook Air con M2 su eBay a soli 1062,51 euro invece di 1249 euro. Usa il codice sconto MAGGIO23EDAYS prima del pagamento e risparmia il 15%. È una promozione limitata nel tempo: affrettati e ordina ora il tuo Mac dei sogni.

