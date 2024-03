MacBook Air con M2 su eBay è al prezzo più basso del web (codice)

Il nuovo codice eBay lanciato oggi ti permette di fare un grandioso affare sul MacBook Air da 13,3 pollici con chip M2. L’elegante colorazione Starlight può essere tua infatti al prezzo assurdo di soli 979,99 euro: è in assoluto il più basso che puoi trovare in giro. Per avere questo sconto vantaggioso devi inserire il codice PSPRMAR24 al momento del checkout, prima del pagamento. La spedizione è gratuita e con corriere espresso: la garanzia è di 24 mesi.

MacBook Air con M2: velocissimo, leggerissimo e convenientissimo

Chiaro che questo sconto rende il MacBook Air con M2 l’affare migliore che puoi fare oggi se stai cercando un laptop che sia al contempo facile da portare in giro, grazie al suo design compatto, elegante e molto leggero, ma anche estremamente potente, per merito dello strepitoso chipset M2 che garantisce prestazioni eccezionali con un’efficienza energetica senza senso.

Perché senza senso? Perché parliamo di un portatile in grado di eseguire a batteria operazioni molto complesse e mantenere comunque una durata che si propaga tranquillamente per le 18 ore, non richiedendoti di collegarlo alla presa elettrica per ricaricarlo.

Il tutto mentre alimenta un fantastico display Liquid Retina da 13,6” con oltre 500 nit di luminosità, una vasta gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori per immagini brillanti e dettagli incredibili.

Non mancano le opzioni per la connettività, tra cui una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie. Il sistema audio a quattro parlanti con audio spaziale garantisce una quantità audiovisiva eccezionale.

Quindi, aggiungilo al carrello, inserisci il codice PSPRMAR24 prima di pagare e portati a casa il MacBook Air con M2 a soli 979,99 euro.