MacBook Air con M4 (2025) 16+512GB: maxi sconto di 300 euro su Amazon

Il MacBook Air con M4 di ultima generazione, nel modello dotato di 16GB di memoria unificata e una archiviazione SSD da 512GB, è protagonista di uno sconto eccezionale oggi su Amazon: puoi acquistarlo infatti a soli 1199 euro invece di 1499, con spedizione Prime e pagamento a rate a tasso zero disponibile al checkout.

Il nuovo MacBook Air rispetta quelle che sono le caratteristiche della linea: un design leggerissimo e sottile che nasconde al suo interno una potenza strepitosa, in questo caso gestita dal chipset M4 di Apple, capace di supportarti in ogni genere di attività con una efficienza energetica sorprendente che arriva fino a 18 ore. Questo significa che potrai lavorare a lungo anche fuori casa e anche senza doverti collegare per forza alle rete elettrica.

Prestazioni eccezionali che sono supportate da un magnifico display Liquid Retina da 13.6 pollici, con supporto a un miliardo di colori e luminosità elevatissima anche sotto la luce diretta del sole. E poi, abbiamo la videocamera da 12 megapixel con Center Stage per le videochiamate, quattro altoparlanti con audio spaziale e la connettività formata da WiFi 6E, Bluetooth 5.3, 2 porte Thunderbolt 4, 1 porta di ricarica MagSafe e un jack per le cuffie. Potrai anche collegare due monitor esterni contemporaneamente.

Insomma, un laptop destinato ad accompagnarti per i prossimi anni, con la massima leggerezza e che non ti fa rinunciare alle prestazioni migliori possibili. Acquista adesso il MacBook Air da 13 pollici con chipset M4 con 300 euro di sconto su Amazon e pagalo anche a rate.