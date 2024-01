MacBook Air M1 13": con il Fuoritutto di Unieuro è un vero affare

Il Fuoritutto di Unieuro ha colpito ancora. Sfoga la tua voglia di laptop con il MacBook Air M1 da 13 pollici in super offerta. Oggi lo acquisti a soli 929 euro, invece di 1229 euro. Si tratta di un’ottima occasione, da prendere subito al volo perché potrebbe terminare da un momento all’altro. Grazie a questo acquisto ti assicuri un notebook di qualità a un prezzo super contenuto. Inoltre, hai anche la consegna gratuita a casa o il ritiro gratuito in negozio.

MacBook Air M1 13″: vale ancora la pena acquistarne uno

Apple MacBook Air M1 13″ è un ottimo laptop. Grazie alla sua struttura sottile, leggera e super resistente, è perfetto in portabilità. Il sistema di raffreddamento senza ventole è una genialata. Non solo è efficiente, ma rende questo notebook estremamente silenzioso. Il chip M1 è ancora molto prestante. Velocità e fluidità non mancano nemmeno quando devi affrontare lavori o giochi impegnativi. Tutto con una batteria davvero potente che assicura autonomia di lunga durata.

Acquistalo adesso a soli 929 euro, invece di 1229 euro. Grazie a Unieuro puoi pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di spesa. Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, accedi a un mini finanziamento fantastico ed esclusivo. Addirittura con Klarna puoi anche decidere di pagare l’intero importo dopo 30 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.