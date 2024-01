MacBook Air M2 13": 260€ di SCONTO immediato su eBay

Scegli eBay per acquistare il meglio della tecnologia risparmiando. Adesso acquisti il MacBook Air M2 13″ con 260 euro di sconto! Non perderti questa super occasione. Ottimo in mobilità, questo laptop è perfetto per lavorare ovunque tu sia. Sottilissimo, leggerissimo e discreto. Stiamo parlando del compagno ideale per produttività, intrattenimento e gaming. Con questo ordine hai inclusi la consegna gratuita, la garanzia cliente eBay e il tasso zero.

MacBook Air M2 13″: lo spettacolo in un laptop

Accendi lo spettacolo con Apple MacBook Air M2 13″! Grazie ai suoi 8GB di RAM e al chip Apple M2 gestisci app e giochi senza alcun problema, anche contemporaneamente. Le prestazioni sono sempre a livelli pazzeschi, anche quando è richiesto maggior impegno dalla CPU. Il display da 13 pollici è perfetto in mobilità, ma non rinuncia a una visione ampia e dettagliata grazie all’ottimo rapporto schermo-corpo. La batteria è la punta di diamante perché assicura un’autonomia senza paragoni.

Acquistalo adesso con 260 euro di sconto. Tra l’altro, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 363,30 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.