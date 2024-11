MacBook Air M2 a prezzo regalo: meno di 900€ con 8/256GB (anche a rate)

Se vuoi un laptop da utilizzare tutti i giorni senza rinunciare a praticità e potenza, i modelli di Apple sono quelli che fanno al caso tuo. Per un utilizzo lineare e che non richiede, ad esempio, programmi di grafica avanzati (quindi esigenze particolari), i MacBook Air M2 sono perfetti. Se messi a confronto con laptop di altri sistemi operativi e marchi disponibili sul mercato, il paragone non sussiste perché Apple è riuscita veramente a creare delle macchine senza precedenti. Il modello con display da 13,6″ e configurazione 8/256GB è in sconto. Puoi acquistarlo a soli 851,99€ su Amazon grazie al ribasso del 25% e se vuoi paghi anche con le 5 rate senza interessi.

MacBook Air M2: non esistono paragoni

Il rapporto qualità prezzo è uno dei più elevati sul mercato. MacBook Air M2 conserva l’eleganza e il design di casa Cupertino che si era svelata già con la scorsa serie ma avanza ancora più nel campo della potenza grazie al suo Chip aggiornato. Trattandosi di una componente propria, Apple riesce a sfruttare ogni asset a sua disposizione andando a garantirti un flusso costante di reattività, velocità e performance.

Questo modello Air, in più, è il più pratico da portare sempre con te perché pesa poco più di 1 chilogrammo ed è sottilissimo. Tuttavia non è soggetto a rovinarsi grazie alla sua scocca in alluminio in colore Grigio Siderale.

Il display da 13,6″ può sembrarti piccolo su carta ma invece è della misura ideale per una visione chiara, la quale viene resa più ampia dalla presenza di bordi sottilissimi e dalla dynamic island che praticamente rende il tuo schermo senza barra superiore se non per un piccolo notch! Proprio qui trovi la webcam integrata con risoluzione Full HD.

Che altro dirti… Batteria che dura 18 ore e si ricarica tramite MagSafe, Touch ID presente e qualità da vendere.

A soli 851,99€ su Amazon, MacBook Air con Chip M2 è il prodotto di cui non fare a meno. Collegati e approfitta del ribasso del 25% per acquistarlo con un click.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia.