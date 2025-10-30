 MacBook Air M3 15" 512GB a meno di 1000€? Succede davvero su eBay
Oggi un Apple MacBook M3 da 15 pollici e con 512GB di SSD costa meno di 1000 euro su eBay. Ottienilo a soli 977,90 euro inserendo il Coupon PSPROTT25. Grazie a questo codice promozionale attivi un extra sconto di 30 euro sul prezzo già in promozione. Così hai un doppio risparmio e porti a casa questo bolide a un prezzo davvero regalato.

Minimo storico quindi per questo laptop che tutt’ora è un vero e proprio portento per produttività e mobilità. Infatti, per dimensioni e peso è tra i notebook più leggeri e sottili al mondo con queste prestazioni. L’assenza di ventole e il sistema avanzato per il raffreddamento lo rendono super silenzioso ed estremamente prestante.

Dotato di 16GB di RAM questo gioiellino non ha alcun problema nemmeno in multitasking. Potrai aprire più app contemporaneamente e gestire senza alcun rallentamento. Questo grazie all’ottima gestione della RAM e alla reattività del dispositivo. Insomma, si tratta di un gioiellino davvero incredibile, da acquistare prima che finiscano i pezzi a magazzino.

Apple MacBook M3 da 15 pollici e con 512GB di SSD: potenza interminabile, portabilità super

Apple MacBook M3 da 15 pollici e con 512GB di SSD sarà il tuo supereroe per portabilità e potenza. Con il chipset Apple M3 è un mostro di prestazioni. Non si tira indietro per nulla. È in grado di svolgere qualsiasi attività ovunque tu sia grazie all’ampia batteria che assicura fino a 16 ore di autonomia. Tutto questo e molto di più a soli 977,99 euro su eBay con PSPROTT25.

L’ampio display Liquid Retina da 15,3 pollici è generoso nelle dimensioni, ma non troppo grande da impedire una mobilità comoda e confortevole. Potrai lavorare ovunque tu sia senza alcun limite e con la massima produttività. Anche l’intrattenimento è ottimo, grazie ai colori vivaci e ai dettagli perfetti. Ordinalo ora prima che finisca la promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 ott 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
30 ott 2025
