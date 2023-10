MacBook: Apple lancerà due modelli low cost

Stando alle più recenti indiscrezioni provenienti dalla Corea, Apple starebbe sviluppando due nuovi modelli di MacBook da 12 pollici e da 13 pollici da vendere a un prezzo maggiormente contenuto rispetto a quanto attualmente proposto: 700 dollari o addirittura meno.

MacBook: due nuovi modelli a meno di 700 dollari

Le informazioni, è bene tenerlo a mente, non sono state confermate ufficialmente, ma risulterebbero provenienti da fonti della catena di fornitura, le quali avrebbero visto diverse prove dello sviluppo di questi nuovi laptop della “mela morsicata” da considerare a basso costo.

Le fonti suggeriscono che Apple debba ancora impegnarsi in maniera completa nella produzione di massa dei nuovi MacBook low cost, ma l’azienda starebbe vagliando l’ipotesi di sveltire i tempi per cercare di contrastare il calo delle vendite di iPad e MacBook Pro.

Alla luce di ciò, i due nuovi modelli di MacBook non apparterebbero alla gamma Pro e sarebbero pensati in special modo per gli utenti del segmento educational, come studenti delle scuole superiore e universitari.

Corre infatti voce già da qualche tempo che l’attenzione di Apple sia sempre più focalizzata sul settore dell’istruzione come possibile via per aumentare le vendite in calo dei MacBook, per cui l’azienda starebbe valutando la possibilità di offrire macchine più economiche e compatte adatte agli studenti per recuperare la sua quota di mercato, sulla falsariga di quanto viene fatto con i Chromebook, dispositivi che negli ultimi anni hanno al contrario registrato una rapida impennata, in special modo facendo un confronto con iPad che in precedenza era il favorito nel mercato dell’istruzione.