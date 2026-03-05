 MacBook Neo è su Amazon: compralo subito in preordine
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

MacBook Neo è su Amazon: compralo subito in preordine

Il nuovo MacBook Neo è già in preordine su Amazon al prezzo minimo garantito: scegli il colore e compralo subito per riceverlo al day one.
MacBook Neo è su Amazon: compralo subito in preordine
Tecnologia Laptop
Il nuovo MacBook Neo è già in preordine su Amazon al prezzo minimo garantito: scegli il colore e compralo subito per riceverlo al day one.

È già possibile acquistare il nuovo MacBook Neo in preordine su Amazon, al prezzo minimo garantito. Appena annunciato, il portatile economico della mela morsicata è destinato a conquistare una buona fetta di mercato nella sua categoria, unendo le funzionalità tipiche del sistema operativo macOS, quelle AI della suite Apple Intelligence e il design che sempre caratterizza i prodotti della mela morsicata. Saranno in molti a volerlo.

Preordina MacBook Neo su Amazon

Il nuovo MacBook Neo è in preordine su Amazon

Integra un display Liquid Retina da 13 pollici (2048×1506 pixel) e sotto la scocca batte il cuore pulsante del chip A18 Pro con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core per le operazioni di intelligenza artificiale. Tra le altre specifiche tecniche vale la pena citare gli 8 GB di memoria unificata, l’unità SSD da 256 o 512 GB per l’archiviazione e la batteria con autonomia fino a 16 ore. Il tutto è racchiuso in un telaio in alluminio, sottile e resistente. Scopri di più nella pagina dedicata sull’e-commerce.

Le caratteristiche del nuovo MacBook Neo

La versione con 256 GB di memoria interna è in vendita al prezzo di 699 euro, quella che estende la capacità di storage a 512 GB invece è proposta a 799 euro. Una spesa contenuta, considerando la qualità tipica dei prodotti Apple e il supporto longevo in termini di aggiornamenti. Le colorazioni sono argento, rosa pastello, giallo agrume e indaco.

Preordina MacBook Neo su Amazon

Se decidi di acquistare subito il nuovo MacBook Neo con il preordine su Amazon lo riceverai direttamente a casa tua al day one dell’11 marzo. Sia la vendita che la spedizione sono a carico dell’e-commerce, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità. Cosa significa che c’è la prenotazione al minimo garantito? Se ci saranno sconti da qui al lancio, saranno applicati in automatico prima di effettuare il pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Il nuovo MacBook Neo potrebbe diventare il Mac più venduto

Il nuovo MacBook Neo potrebbe diventare il Mac più venduto
MacBook Neo è ufficiale con chip A18 Pro a 699 euro

MacBook Neo è ufficiale con chip A18 Pro a 699 euro
MacBook Neo è l'asso nella manica di Apple (update)

MacBook Neo è l'asso nella manica di Apple (update)
MacBook Air con Apple M5: più veloce e 512 GB base

MacBook Air con Apple M5: più veloce e 512 GB base
Il nuovo MacBook Neo potrebbe diventare il Mac più venduto

Il nuovo MacBook Neo potrebbe diventare il Mac più venduto
MacBook Neo è ufficiale con chip A18 Pro a 699 euro

MacBook Neo è ufficiale con chip A18 Pro a 699 euro
MacBook Neo è l'asso nella manica di Apple (update)

MacBook Neo è l'asso nella manica di Apple (update)
MacBook Air con Apple M5: più veloce e 512 GB base

MacBook Air con Apple M5: più veloce e 512 GB base
Davide Tommasi
Pubblicato il
5 mar 2026
Link copiato negli appunti