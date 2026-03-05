MacBook Neo è su Amazon: compralo subito in preordine

È già possibile acquistare il nuovo MacBook Neo in preordine su Amazon, al prezzo minimo garantito. Appena annunciato, il portatile economico della mela morsicata è destinato a conquistare una buona fetta di mercato nella sua categoria, unendo le funzionalità tipiche del sistema operativo macOS, quelle AI della suite Apple Intelligence e il design che sempre caratterizza i prodotti della mela morsicata. Saranno in molti a volerlo.

Il nuovo MacBook Neo è in preordine su Amazon

Integra un display Liquid Retina da 13 pollici (2048×1506 pixel) e sotto la scocca batte il cuore pulsante del chip A18 Pro con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core per le operazioni di intelligenza artificiale. Tra le altre specifiche tecniche vale la pena citare gli 8 GB di memoria unificata, l’unità SSD da 256 o 512 GB per l’archiviazione e la batteria con autonomia fino a 16 ore. Il tutto è racchiuso in un telaio in alluminio, sottile e resistente. Scopri di più nella pagina dedicata sull’e-commerce.

La versione con 256 GB di memoria interna è in vendita al prezzo di 699 euro, quella che estende la capacità di storage a 512 GB invece è proposta a 799 euro. Una spesa contenuta, considerando la qualità tipica dei prodotti Apple e il supporto longevo in termini di aggiornamenti. Le colorazioni sono argento, rosa pastello, giallo agrume e indaco.

Se decidi di acquistare subito il nuovo MacBook Neo con il preordine su Amazon lo riceverai direttamente a casa tua al day one dell’11 marzo. Sia la vendita che la spedizione sono a carico dell’e-commerce, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità. Cosa significa che c’è la prenotazione al minimo garantito? Se ci saranno sconti da qui al lancio, saranno applicati in automatico prima di effettuare il pagamento.