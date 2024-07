MacBook: nuovi moduli fotocamera per i modelli M5

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Apple starebbe preparando una nuova strategia per i suoi futuri MacBook, andando a introdurre un nuovo fornitore per quel che concerne i moduli fotocamera compatti (CCM) per i modelli basati sul chip M5 che arriveranno nel 2025.

MacBook: nuovi moduli fotocamera compatti nel 2025

A riferire la cosa è stato l’autorevole analista Ming-Chi Kuo, rivelando che il gruppo capitanato da Tim Cook collaborerà con la cinese Sunny Optical per la fornitura dei CCM nei MacBook M5. La società produrrà in massa i CCM in Vietnam, fornendo un sistema di imaging completo e integrato in un formato compatto per i nuovi computer della “mela morsicata”.

Attualmente, i principali fornitori di moduli fotocamera per i MacBook sono LG InnoTek e Sharp. All’interno della catena di fornitura di componenti ottici di Apple, solo Sunny Optical è tuttavia in grado di fornire simultaneamente CCM e lenti in un unico pacchetto, con un notevole vantaggio competitivo grazie all’integrazione verticale.

Ciò detto, qualora le spedizioni per i MacBook dovessero procedere senza intoppi, Kuo mette in conto che Sunny Optical possa diventare anche il nuovo fornitore di CCM per i futuri modelli di iPhone e iPad.

Da tenere presente che Apple dovrebbe aggiornare il MacBook Pro da 14 pollici con un chip M4 già alla fine del 2024. Lo stesso discorso vale per i modelli di MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici di fascia alta, i quali dovrebbero anch’essi vedere un aggiornamento alla fine del 2024 con i chip M4 Pro e M4 Max.