MacBook Pro M4: ecco quando saranno lanciati da Apple

Quando arriveranno sul mercato i nuovi MacBook Pro M4 di Apple? Una risposta ufficiale, al momento, non c’è, ma l’analista Ross Young informa che l’azienda intende procedere nel quarto trimestre del 2024.

MacBook Pro M4 in arrivo entro fine anno

Andando più in dettaglio, le spedizioni dei pannelli per i nuovi modelli da 14 pollici e 16 pollici inizieranno nel terzo trimestre del 2024, suggerendo un lancio sul finire dell’anno in corso.

Da tenere presente che Apple ha introdotto il chip M4 a maggio scorso con il nuovo iPad Pro. Adesso, dunque, è atteso l’aggiornamento dei laptop Pro della “mela morsicata”, oltre che del Mac mini con varianti di M4, M4 Pro e M4 Max.

Più precisamente, il MacBook Pro da 14 pollici entry-level dovrebbe ottenere il chip M4 “base”, mentre gli altri modelli da 14 pollici e da 16 pollici saranno aggiornati con chip M4 Pro e M4 Max. Il Mac mini avrà invece i chip M4 e M4 Pro.

Per quel che riguarda gli altri computer a marchio Apple, ovvero MacBook Air, Mac Studio e Mac Pro, non sono previsti aggiornamenti con i chip M4 fino al 2025. Inoltre, non è ancora chiaro quando l’iMac sarà coinvolto nell’upgrade.

Ricordiamo che il chip M4, basato su un nodo migliorato a 3 nanometri, offre prestazioni fino al 25% superiori rispetto al chip M3 in termini di performance multi-core.

Tornando ai MacBook Pro, oltre all’implementazione del chip M4, i nuovi modelli non saranno soggetti ad aggiornamenti significativi. È prevista l’adozione della tecnologia OLED, ma stando a quanto emerso ciò non avverrà prima del 2026.