 MacBook Pro da 14 pollici con chip M5 in sconto: risparmi 200 euro
Ecco l'offerta di Amazon che fa crollare il prezzo del MacBook Pro da 14 pollici con chip Apple M5: approfittane e mettilo sulla scrivania.
Tecnologia Laptop
A bordo ha il chip M5 progettato internamente per prestazioni sempre all’altezza delle aspettative: non lasciarti sfuggire lo sconto di 200 euro che Amazon sta proponendo in questo momento sul MacBook Pro. È il portatile della mela morsicata pronto a ogni sfida, a partire da quelle che i professionisti sono chiamati ad affrontare tutti i giorni.

Risparmia 200 euro sul MacBook Pro (M5)

Amazon fa crollare il prezzo del MacBook Pro (M5)

È la versione con display Liquid Retina XDR da 14 pollici e che sotto la scocca nasconde un cuore pulsante con CPU 10-core, GPU 10-core e Neural Engine 16-core. Il sistema operativo preinstallato è ovviamente macOS Tahot 26 e non manca il pieno supporto all’AI della suite Apple Intelligence. Tra le altre specifiche tecniche integrate vale la pena segnalare i 16 GB di memoria unificata, l’SSD da 1 TB per una capacità di archiviazione senza compromessi, le porte USB-C con tecnologia Thunderbolt 4 e la batteria con autonomia molto elevata. Scopri di più nella scheda completa.

Cosa c'è nella confezione del MacBook Pro con chip Apple M5

Non c’è bisogno di attivare coupon o inserire codici promozionali: lo sconto di 200 euro che porta il MacBook Pro da 14 pollici con chip Apple M5 al prezzo finale di 1.749 euro è applicato in automatico. La colorazione è Argento. Puoi inoltre contare sulla disponibilità immediata oltre che sulla vendita e la spedizione gestite direttamente da Amazon, senza passare da intermediari, con la consegna gratis entro pochi giorni direttamente a casa tua.

Apple 2025 MacBook Pro Laptop con chip M5, CPU 10 core, GPU 10 core: progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina XDR 14,2″, memoria unificata [16GB], SSD [1TB]; Argento

1.749,001.949,00€-10%
L’evento per la Festa delle Offerte di Primavera è in pieno svolgimento sull’e-commerce e le promozioni sono tante. Fai un salto a guardare la vetrina dedicata per scoprire quelle più convenienti nelle categorie che ti interessano di più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 mar 2026

Davide Tommasi
Pubblicato il
13 mar 2026
