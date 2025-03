-300€ per il MacBook Pro 16 con Apple M4 Pro: è minimo storico

Il prezzo minimo storico del MacBook Pro da 16 pollici con chip M4 Pro lo rende un ottimo affare. Amazon lo sta proponendo con uno sconto di 300 euro rispetto al listino ufficiale. Si tratta della versione con 24 GB di memoria unificata e un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati.

Ottima offerta per il MacBook Pro 16 con M4 Pro

Il sistema operativo è ovviamente macOS, con la versione Sonoma preinstallata e la garanzia di ricevere gli aggiornamenti distribuiti nel corso dei prossimi anni. C’è anche il supporto nativo alle funzionalità di Apple Intelligence per l’intelligenza artificiale, in arrivo anche in Italia entro poche settimane. Tra le specifiche tecniche più importanti segnaliamo il display Liquid Retina XDR e, soprattutto, il cuore pulsante formato da CPU 14-core, GPU 20-core e Neural Engine 16-core, un vero e proprio concentrato di potenza. Rimandiamo alla scheda completa per altre informazioni a proposito di caratteristiche in dotazione e funzionalità integrate.

Approfitta dello sconto di 300 euro sul listino ufficiale della mela morsicata e acquista il MacBook Pro da 16 pollici con chip Apple M4 Pro al prezzo finale di 2.699 euro (invece di 2.999 euro). Come già scritto, si tratta della versione con 24 GB di memoria unificata e SSD da 512 GB per lo storage. La colorazione è Nero siderale, quella visibile qui allegate.

Non ci sono compromessi per quanto riguarda l’affidabilità della transazione: il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratuita prevista già entro domani a casa tua se lo ordini adesso. La qualità è quella tipica del gruppo di Cupertino, caratterizzata da una cura maniacale per ogni dettagli.