MacBook Pro 16 in offerta al MINIMO STORICO per il Prime Day (-1.050€)

Il MacBook Pro 16 è il protagonista assoluto delle offerte del Prime Day 2023 di Amazon. Il notebook di Apple, infatti, è disponibile ora al prezzo minimo storico per la due giorni di sconti riservata ai clienti Prime. In questo momento, è possibile acquistare il modello con M1 Pro, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD al prezzo scontato di 1.799 euro invece di 2.849 euro con un taglio di prezzo di ben 1.050 euro e con la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

MacBook Pro 16: un super computer al minimo storico per il Prime Day di Amazon

Il MacBook Pro 16 è uno dei punti di riferimento del settore dei notebook e rappresenta, in questo momento, il modello da comprare per chi vuole acquistare un MacBook. La versione in offerta è dotata di chip M1 Pro, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD.

Si tratta di una configurazione ottimale che consente di massimizzare il rapporto qualità/prezzo. Il chip M1 Pro, in particolare, ha davvero poco da invidiare alla versione con M2 Pro. Le differenze prestazioni sono minime mentre il costo di questa versione è decisamente più basso.

Con la nuova offerta Amazon valida in occasione del Prime Day è possibile acquistare il MacBook Pro 16 in offerta al prezzo minimo storico. Il notebook, nella variante descritta, è disponibile al prezzo scontato di 1.799 euro con un taglio di 1.050 euro rispetto al listino e con la possibilità di acquisto anche in 5 rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.