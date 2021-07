Una webcam migliore per i nuovi MacBook Pro in arrivo?

La rivoluzione che sta interessando il catalogo Mac passando dall'implementazione dei chip Apple Silicon sarà quasi certamente accompagnata da altre migliorie sul fronte hardware. A tal proposito, nel fine settimana è comparsa su Twitter una voce di corridoio ritenuta affidabile e che vorrebbe una webcam 1080p integrata nei MacBook Pro da 14 e 16 pollici attesi al debutto ufficiale entro la fine dell'anno in corso.

Lo stesso trattamento potrebbe essere riservato alla prossima incarnazione di MacBook Air. Nella scheda dovrebbe essere presente anche un display mini-LED, caratteristica già a lungo e più volte citata dalle voci di corridoio. Come sempre in questi casi, trattandosi di indiscrezioni non confermate (né smentite), il tutto è da prendere al momento con le pinze. La presentazione ufficiale è prevista nel corso del Q3 2021, presumibilmente in settembre, con un evento durante il quale la mela morsicata svelerà anche le prossime generazioni di iPhone e Watch.

I know a lot people are referencing Linus’s video (which is a great video by the way) but it’s good to note that the upcoming MacBook Pro will actually be getting an updated improved 1080p webcam for the next model and so will the entire Mac lineup.

— Dylan (@dylandkt) July 10, 2021