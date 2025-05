MacBook Pro 2024 con M4 (16+512GB): MAXI SCONTO su Amazon

MacBook Pro 2024 con chipset M4 è un laptop che combina eleganza e potenza di altissimo livello, adatta a qualsiasi attività. Oggi puoi acquistarlo su Amazon con uno sconto eccezionale che ti permette di pagarlo soltanto 1699 euro invece di 1949. Il prezzo include la spedizione Prime, con consegna immediata e possibilità di pagamento a rate al checkout.

Il MacBook Pro è dotato del chipset M4 con CPU e GPU a 10-core, ideali entrambi per avere prestazioni elevate per multitasking, applicazioni grafiche e qualsiasi esigenza quotidiana. Una potenza che esalta il meraviglioso display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici con luminosità di picco fino a 1600 nit e contrasto 1.000.000:1.

Con 16GB di memoria unificata e 512GB di archiviazione SSD, la batteria dura fino a 24 ore mentre la connettività include tre porte Thunderbolt 4, porta HDMI, slot SDXC e MagSafe 3 per la ricarica. Presente anche una videocamera da 12 megapixel Center Stage con sistema audio a sei altoparlanti con supporto Dolby Atmos.

Insomma, non gli manca niente per diventare il tuo nuovo compagno di lavoro per i prossimi anni. Approfitta del maxi sconto Amazon per pagare il MacBook Pro 2024 a soli 1699 euro invece di 1949.