MacBook Pro 32GB RAM e SSD 1TB in SCONTO BOMBA su Amazon (-950€)

Parliamo di un mostro di potenza e di uno sconto altrettanto mostruoso. Il MacBook Pro 2021 con 32GB di RAM e SSD da 1TB ha avuto un crollo di prezzo clamoroso su Amazon: oggi puoi pagarlo risparmiando 950 euro rispetto alle ultime settimane, a 2549 euro invece di 3499.

Chiaramente non parliamo comunque di una cifra accessibile, per questo è attiva la possibilità di richiedere il pagamento a rate tramite Cofidis in modo da ammortizzare la spesa. Parliamo però di una vera e propria bestia tecnologica destinata a durarti parecchi anni.

MacBook Pro 2021: un mostro, semplicemente

Stiamo parlando di una macchina che è stata progettata per superare ogni aspettativa. Il MacBook Pro 2021 in questione è alimentato dal potente chip Apple M1 Max, con una CPU 10-core e una GPU 32-core. Questa combinazione di potenza ti garantisce prestazioni senza compromessi, consentendoti di affrontare le attività più esigenti con facilità.

E che dire della straordinaria quantità di RAM? Con 32GB di RAM a tua disposizione, puoi eseguire multitasking senza interruzioni, passando da un’applicazione all’altra con fluidità. Non importa quanti processi stai gestendo contemporaneamente, il MacBook Pro 2021 è pronto a supportarti senza rallentamenti.

Ma le sorprese non finiscono qui. Lo spazio di archiviazione non sarà mai un problema grazie all’enorme SSD da 1TB. Avrai tutto lo spazio di cui hai bisogno per memorizzare i tuoi file, le tue applicazioni e i tuoi progetti, mantenendo il tuo MacBook veloce e reattivo in ogni situazione.

E che dire del design? Il MacBook Pro 2021 mantiene l’estetica elegante e minimalista che rende famosi i prodotti Apple. Il telaio sottile e leggero si abbina perfettamente al grigio siderale, creando un’immagine di raffinatezza e stile.

Se sei alla ricerca di un laptop potente, veloce e all’avanguardia, non c’è modo migliore di farlo che con il MacBook Pro 2021. Approfitta di questa offerta eccezionale su Amazon e porta a casa il MacBook Pro dei tuoi sogni. Non aspettare troppo a lungo, perché questa è un’opportunità che potrebbe non presentarsi nuovamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.