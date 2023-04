MacBook Pro ad uno strepitoso MINIMO STORICO su Amazon (-414€)

Arriva una super offerta di Pasqua su Amazon, specie se stai cercando un nuovo portatile potente, elegante e innovativo.

Questo modello di MacBook Pro 2021 è disponibile su Amazon al suo prezzo più basso di sempre: 1819,50 euro invece di 2234, con uno sconto del 19%. Si tratta di un risparmio di 414,50 euro su uno dei migliori portatili sul mercato, che offre prestazioni eccezionali, una batteria duratura e un design raffinato.

MacBook Pro 2021: a questo prezzo è imperdibile

La versione in questione è il laptop che include 16 GB di RAM, il chip Apple M1 Pro, un SSD da 512 GB e uno spettacolare display Liquid Retina XDR da 14 pollici. Queste caratteristiche lo rendono ideale per il lavoro creativo, lo studio e l’intrattenimento.

Il chip Apple M1 Pro è un processore a 8 core che offre una velocità e una potenza incredibili, con una grafica integrata a 16 core che supporta fino a due display esterni. L’SSD da 512 GB offre una capacità di archiviazione elevata e una velocità di trasferimento dei dati fulminea. La RAM da 16 GB, invece, garantisce una fluidità di funzionamento anche con le applicazioni più esigenti.

Il display Liquid Retina XDR da 14 pollici è uno dei punti di forza di questo MacBook dato che parliamo di uno schermo con una risoluzione di 3024 x 1964 pixel, una luminosità di 1000 nit e un contrasto di 1.000.000:1. Il display offre una gamma dinamica e un contrasto estremo, con colori vividi e realistici grazie alla tecnologia True Tone e al supporto per il formato HDR10.

Per non farsi mancare niente troverai un sistema audio a sei altoparlanti con woofer force-cancelling, che garantisce un suono chiaro e potente, con bassi profondi e senza distorsioni. E per le tue videochiamate ecco tre microfoni con qualità da studio, che catturano la voce in modo nitido e riducono i rumori di fondo. La batteria dura fino a 17 ore.

Non perdere l’opportunità di acquistare questo modello di MacBook Pro 2021 al suo minimo storico assoluto su Amazon: risparmi subito 414 euro e ti porti a casa un laptop che cambierà il tuo modo di lavorare, studiare e vivere l’intrattenimento.

