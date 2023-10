MacBook Pro: Apple dice definitivamente addio alla Touch Bar

Con il lancio dei nuovi MacBook Pro con M3 da 14 e 16 pollici, a cui sono stati tolti i veli in occasione dello speciale evento “Scary Fast” tenutosi nelle ore addietro, Apple ha deciso di fare uscire definitivamente di scena il “sopravvissuto” da 13 pollici con Touch Bar.

Addio al MacBook Pro da 13′ con Touch Bar

La nuova opzione entry level dalla gamma MacBook Pro è ora il modello da 14 pollici con chip M3 (CPU 8‑core, GPU 10‑core e Neural Engine 16‑core), 8 GB di memoria unificata, SSD da 512 GB, due porte Thunderbolt, HDMI, slot SDXC, jack cuffie e porta MagSafe 3 che viene venduto al prezzo base di 2.049 euro.

Il MacBook Pro da 13 pollici con Touch Bar era l’ultimo presente a listino ad essere dotato della tecnologia in questione. Di conseguenza, l’addio al notebook in oggetto significa al contempo che la Touch Bar è stata ufficialmente abbandonata da Apple. Il laptop sarà comunque ancora disponibile presso gli Apple Store e presso i rivenditori fino a quando le score non verranno esaurite.

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, la Touch Bar è stata introdotta per la prima volta sui MacBook Pro lanciati nel 2016 e in tale occasione venne annunciata come una grande novità da parte del colosso di Cupertino, come una vera e propria rivoluzione nella maniera in cui si interagiva con un notebook. La Touch Bar è stata immediatamente apprezzata da molti utenti, ma con l’andare del tempo si è in realtà rivelata più di supporto scenografico che concretamente utile.