MacBook Pro con Apple M4/Pro/Max in preordine su Amazon

Annunciati questa settimana, i nuovi MacBook Pro con i chip della famiglia Apple M4 sono ora disponibili per il preordine su Amazon. Come sempre, l’e-commerce propone la prenotazione al prezzo minimo garantito, vale a dire che in caso di sconti prima dell’uscita, la riduzione della spesa sarà applicata in automatico. La consegna gratuita è prevista per l’8 novembre a chi effettua l’acquisto oggi.

Amazon: via al preordine di MacBook Pro (M4)

Proposto il due versioni, da 14 pollici e da 16 pollici, il laptop della mela morsicata integra una potenza di calcolo senza compromessi. Tra i miglioramenti da segnalare, rispetto alle generazioni precedenti, ci sono l’incremento della RAM (memoria unificata) per la configurazione minima e il supporto alla tecnologia Thunderbolt 5. Dai uno sguardo alla descrizione completa per saperne di più.

Ecco dunque tutti i modelli in vendita da oggi sull’e-commerce.

MacBook Pro da 14 pollici con Apple M4

1.949 euro con M4 (CPU 10-core, GPU 10-core), 16 GB di memoria unificata e SSD da 512 GB nel colore Argento;

2.409 euro con M4 (CPU 10-core, GPU 10-core), 24 GB di memoria unificata e SSD da 1 TB nel colore Argento;

2.499 euro con M4 Pro (CPU 12-core, GPU 16-core), 24 GB di memoria unificata e SSD da 512 GB nel colore Argento;

2.999 euro con M4 Pro (CPU 14-core, GPU 20-core), 24 GB di memoria unificata e SSD da 1 TB nel colore Argento;

3.899 euro con M4 Max (CPU 14-core, GPU 32-core), 36 GB di memoria unificata e SSD da 1 TB nei colori Argento o Nero siderale.

MacBook Pro da 16 pollici con Apple M4

2.999 euro con M4 Pro (CPU 14-core, GPU 20-core), 48 GB di memoria unificata e SSD da 512 GB nel colore Argento;

3.459 euro con M4 Pro (CPU 14-core, GPU 20-core), 48 GB di memoria unificata e SSD da 512 GB nel colore Argento.

Sono tutti venduti e spediti direttamente da Amazon con la consegna gratuita: acquista ora il tuo per riceverlo a casa venerdì 8 novembre senza spese aggiuntive.