MacBook Pro: Apple Pencil al posto della Touch Bar

La Touch Bar che Apple aveva deciso di implementare nel 2016 sui suoi MacBook Pro ha entusiasmato in molti, ma alla fine non ha convinto tutti e infatti è stata poi rimossa sulla nuova linea dei portatili della “mela morsicata”. Questo però non significa che l’idea sia stata del tutto accantonata e un brevetto emerso online nel corso delle ultime dimostra infatti che la Touch Bar potrebbe tornare… in altre forme!

Un MacBook con Apple Pencil da usare in sostituzione della Touch Bar

Più precisamente, nella proprietà intellettuale recentemente scovata, l’azienda di Cupertino descrive una soluzione alternativa per lo spazio occupato in precedenza dalla Touch Bar sui MacBook che potrebbe essere sostituito da Apple Pencil. Come rappresentato nell’immagine sottostante, sul portatile sarebbe quindi presente un vano in grado di ospitare lo stilo di Apple proprio sopra la tastiera, in modo tale da risultare sempre a portata di mano e ricaricato.

Nel documento viene indicato pure che lo stilo può essere usato in aree specifiche in grado di rilevare il tocco, come per esempio sul trackpad del portatile o su un eventuale schermo touch o su una Touch Bar vera e propria sottostante il vano porta stilo.

In una variante della soluzione viene anche descritta una Apple Pencil in grado di mostrare icone e dati e di rilevare il tocco dell’utente, così facendo lo stilo fungerebbe da Touch Bar quando si trova nel vano per trasporto e ricarica.

Come qualsiasi altro brevetto di qualsiasi altra azienda, è bene tenere presente che il progetto in questione, per quanto interessante possa rivelarsi, non è assolutamente detto che venga effettivamente attuato e che quindi in futuro possa essere realmente immesso sul mercato un dispositivo avente le caratteristiche descritte, ma è innegabile che l’idea risulti molto interessante e che potrebbe far comodo a molti utenti.