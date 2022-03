MacBook Pro: aumenta la produzione dei display mini-LED

Negli ultimi tempi, parlando di Apple e dei suoi prodotti si discute pure della possibilità che i futuri computer della “mela morsicata” possano venire equipaggiati con display mini-LED. A tal riguardo, nelle scorse ore è stato diffuso un nuovo dettaglio che lascia presagire la volontà del gruppo di di Cupertino di adottare in maniera più ampia questo tipo di pannelli. Pare infatti che l’azienda abbia aumentato la produzione di pannelli mini-LED per i suoi MacBook Pro.

MacBook Pro: Apple chiede di produrre più pannelli mini-LED

A riferire la cosa è stato Ming-Chi Kuo, il quale ha affermato che nonostante il mercato dei laptop e dei PC sia in sofferenza a causa dell’inflazione e della guerra tra Russia e Ucraina, Apple sta espandendo aggressivamente la produzione e la capacità della catena produttiva dei pannelli mini-LED per Macbook Pro, mirando ad un suo aumento del 20-30%.

La notizia risulta di particolare rilievo perché indica in primo luogo il fatto che gli attuali MacBook Pro con chip M1 stanno vendendo molto bene, cosa che per l’appunto spinge Apple ad incrementare la produzione di pannelli mini-LED ad essi dedicati, e in secondo luogo che l’azienda avrebbe in cantiere il lancio di un nuovo prodotto con display imi-LED nel corso dell’anno, sebbene al momento si sappia ancora di cosa potrebbe trattarsi di preciso.

L’aumento della produzione di schermi mini-LED significa pure che i prezzi dei display diminuiranno grazie alle economie di scala, andando quindi a rendere più veloce la loro implementazione si un numero di device sempre crescente.