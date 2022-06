MacBook Pro con chip M2: ordini dal 17 giugno

Il protagonista principale della WWDC 2022 è stato il nuovo MacBook Air che arriverà sul mercato nel mese di luglio. Gli utenti dovranno attendere meno per acquistare il MacBook Pro da 13 pollici con chip M2. Apple ha comunicato che il notebook potrà essere ordinato a partire dalle ore 14:00 italiane di venerdì 17 giugno. Per i più impazienti c’è ancora il MacBook Pro con chip M1 in offerta su Amazon.

MacBook Pro 13″ con chip M2: consegne dal 24 giugno

Il MacBook Pro da 13 pollici è praticamente identico al modello del 2020. Apple non ha ridotto lo spessore della cornice superiore, aggiungendo il notch, come nei MacBook Pro da 14 e 16 pollici. La principale novità è rappresentata dal chip M2 con CPU a 8 core, GPU a 10 core e Neural Engine a 16 core. L’azienda di Cupertino afferma che l’elaborazione di immagini RAW avviene fino al 40% più velocemente rispetto alla precedente generazione.

Altre novità di rilievo sono la massima dotazione di RAM (24 GB, invece di 16 GB), il supporto per l’accelerazione hardware ProRes (codifica e decodifica video) e l’autonomia (fino a 20 ore di riproduzione video). Le altre specifiche sono invariate: schermo da 13 pollici (2560×1600 pixel), SSD fino a 2 TB, tastiera retroilluminata con Touch Bar, Touch ID e sensore di luce ambientale, altoparlanti stereo, webcam FaceTime a 720p, jack audio da 3,5 millimetri, due porte Thunderbolt (USB4), connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Il sistema operativo è macOS Monterey (l’aggiornamento a macOS Ventura arriverà in autunno). Il prezzo base è 1.629,00 euro. Può essere ordinato sul sito Apple e presso i rivenditori autorizzati. Arriverà a casa degli utenti e nei negozi dal 24 giugno.

