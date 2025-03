MacBook Pro con M3 Pro e 18+512GB: 696 euro di SCONTO con le Offerte di Primavera

Per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon arriva un fantastico sconto sul MacBook Pro 2023 con M3 Pro, display 16,2 pollici, CPU 12-core, GPU 18-core, 18GB di memoria unificata e 512GB di archiviazione SSD che può essere tuo con uno sconto monstre di 696 euro rispetto al prezzo consigliato. Avrai anche la spedizione Prime in un giorno e naturalmente la possibilità di pagare a rate al checkout.

MacBook Pro: un laptop mostruoso per ogni tua attività

MacBook Pro con M3 Pro è un laptop professionale che non conosce la parola compromesso: grazie alla combinazione tra CPU 12-core e GPU 18-core, ti permetterà di gestire facilmente anche i lavori più avanzati, dal fotoritocco avanzato al rendering, passando anche per sviluppo software e modellazione 3D. Il tutto con una batteria che dura fino a 22 ore, dandoti modo di lavorare dove vuoi senza preoccuparti della ricarica.

Il lavoro sarà esaltato dal magnifico display Liquid Retina XDR da 16,2” con oltre 1000 nit di luminosità HDR, colori fedeli e neri profondi: perfetto dunque allo scopo. Uno schermo che è accompagnato da un sistema audio che include 6 altoparlanti per un sonoro spaziale e immersivo, con la videocamera FaceTime HD a 1080p e i microfoni di livello professionale che assicurano videochiamate cristalline.

Ancora, la connettività è garantita da tre porte Thunderbolt 4, HDMI, MagSafe, slot SDXC e Wi-Fi 6E. Il chip M3 Pro permette di gestire fino a 2 monitor esterni, per espandere la tua produttività.

Un laptop progettato per durare a lungo grazie al guscio in alluminio ultra resistente e agli aggiornamenti software che lo mantengono sempre efficiente, puoi utilizzarlo anche in integrazione totale con altri dispositivi Apple: copia e incolla da iPhone, rispondi ai messaggi e alle chiamate, sincronizzi il lavoro tra tutti i tuoi device. Un alleato perfetto se cerchi prestazioni professionali, mobilità e affidabilità senza compromessi: acquistalo adesso al minimo storico grazie ai 696 euro di sconto su Amazon.