MacBook Pro: due modelli con M3 Ultra svelati da iOS 18

Il chip M3 Ultra di fascia alta di Apple è attualmente utilizzato esclusivamente su Mac Studio, ma una nuova fuga di notizie ha rivelato che l’azienda ha testato il chip anche su degli inediti modelli di MacBook Pro.

MacBook Pro: iOS 18 svela due inediti modelli con chip M3 Ultra

Andando maggiormente in dettaglio, in un post delle scorse ore sulla piattaforma social cinese BiliBili, un utente ha comunicato di aver trovato alcuni riferimenti a due codici modello relativi a un MacBook Pro da 14 pollici e da 16 pollici con il chip M3 Ultra in una build interna di iOS 18 in esecuzione su un prototipo di iPhone 16. I codici modello trovati sono J514d e J516d e la loro presenza è stata scovata in un file situato nella cartella /AppleInternal/Diags/Tests/.

Da tenere presente che J514 e J516 sono codici modello già noti, usati per i MacBook Pro da 14 pollici e da 16 pollici con chip M3 Pro e M3 Max, che sono stati introdotti dalla “mela morsicata” a ottobre 2023. I nuovi codici modello, però, hanno il suffisso “d”, che probabilmente si riferisce a un chip Ultra, visto e considerato che il Mac Studio con M3 Ultra ha il nome in codice J575d.

Apple non ha mai rilasciato un MacBook Pro con un chip Ultra, pertanto questa è una scoperta degna di nota.

Ricordiamo che il chip M3 Ultra è il più veloce che il colosso di Cupertino abbia mai rilasciato. Si parla di una CPU fino a 32 core, di una GPU fino a 80 core e di una memoria unificata fino a 512 GB. Sono prestazioni da workstation che attualmente si trovano solo su Mac Studio, ma che il gruppo capitanato da Tim Cook aveva considerato, almeno in una fase iniziale, anche sui MacBook Pro.