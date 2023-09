MacBook Pro (M1 Pro, 16GB + SSD 1TB) in BOMBA DOMENICALE: -735€

Se vuoi riempire la tua domenica di un affare davvero strepitoso guarda un po’ qui: il MacBook Pro 2021 con chip M1 Pro, 16GB di RAM e SSD da 1TB è in sconto su Amazon con un risparmio di 735 euro. Invece di 2734 euro potrai pagarlo 1999, con la possibilità di pagarlo a rate sia tramite Amazon, sia tramite Cofidis.

MacBook Pro 2021: semplicemente un mostro

Il MacBook Pro 2021 sfoggia un magnifico display Liquid Retina XDR da 14 pollici che ti regalerà immagini spettacolari con una gamma dinamica e un contrasto senza pari. Ogni dettaglio sarà reso in maniera impeccabile, che tu stia lavorando su progetti grafici, guardando film o navigando sul web.

La videocamera FaceTime HD a 1080p con processore ISP evoluto ti garantirà videochiamate più nitide e dettagliate che mai. Sia che tu stia partecipando a riunioni di lavoro o semplicemente chattando con amici e familiari, sarai sempre al massimo della qualità.

Il sistema audio a sei altoparlanti con woofer force-cancelling ti regalerà un’esperienza audio immersiva. Ascolta la tua musica preferita, guarda film e serie TV con un audio che catturerà ogni sfumatura.

Grazie al Chip M1 Pro di Apple, con CPU 10-core e GPU 16-core, il MacBook Pro 2021 offre prestazioni eccezionali per ogni tua attività. Sia che tu sia un professionista che lavora con software impegnativi o un creativo alla ricerca di potenza per i tuoi progetti, questo MacBook Pro è all’altezza di qualsiasi sfida.

Nonostante le prestazioni elevate, il MacBook Pro rimane incredibilmente portatile e leggero. Portalo con te ovunque e goditi la potenza ovunque tu vada. La capacità SSD da 1TB offre ampio spazio di archiviazione per tutti i tuoi file e progetti.

Una vera e propria macchina da lavoro e intrattenimento. E con un risparmio di 735€, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo.

