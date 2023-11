MacBook Pro M3: 8 GB di RAM equivalgono a 16 GB su Windows

Dopo aver presentato i nuovi MacBook Pro M3, in occasione dell’evento “Scary Fast” tenutosi nei giorni scorsi, Apple ha ricevuto svariate critiche in merito al fato che il modello base da 14 pollici dei nuovi notebook viene fornito con soli 8 GB di memoria unificata., sia quello con storage da 512 GB che da 1 TB.

MacBook Pro M3: 8 GB di RAM

Ovviamente, chi non è sodisfatto della cosa può optare per l’aggiunta di RAM, scegliendo 16 GB o 24 GB al momento dell’ordine, ma si tratta di configurazioni che fanno lievitare i costi, aggiungendo rispettivamente 230 euro e 460 euro. Inoltre, l’aggiornamento non può avvenire in un secondo momento a causa dell’architettura sfruttata da Apple.

A detta dei più, 8 GB di RAM non sono una quantità sufficiente per la maggior parte dei flussi di lavoro creativi di tipo professionale e 16 GB sarebbero pertanto il minimo indispensabile per una macchina che viene commercializzata come “pro”, senza altri esborsi.

In una recente intervista con il creator Lin YilYi, il vicepresidente marketing dei prodotti Apple, Bob Borchers, ha risposto direttamente a questa critica. Dopo che YilYi ha definito il MacBook Pro M3 base dotato di 8 GB di RAM come “una delle principali preoccupazioni” dei possibili acquirenti, Borchers ha riferito che in realtà il suddetto quantitativo di memoria equivale a 16 GB su PC Windows.

Riportiamo, di seguito, in forma tradotta, quanto espressamente dichiarato.