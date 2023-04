MacBook Pro: primi modelli con OLED nel 2026

A quanto pare, sarà necessario attendere più del previsto per poter vedere la commercializzazione di un MacBook Pro con display OLED. A rendere nota la cosa è stato l’analista Ross Young, il quale ha informato che Apple non integrerà schermi di queso tipo sulla linea Pro dei suoi portatili da 14 pollici e 16 pollici fino al 2026.

MacBook Pro: modelli OLED da 14″ e 16″ nel 2026

Andando più in dettaglio, in un recente tweet, Young ha condiviso un report di Reuters che parla dell’investimento di 3,1 miliardi di dollari da parte di Samsung Display nella produzione di pannelli OLED ad Asan, in Corea del Sud, affermando che le strutture saranno impiegate per realizzare la tipologia di display in questione per i modelli di MacBook Pro da 14 pollici e da 16 pollici a partire dal 2026.

Lo scorso mese, Young aveva già dichiarato che era alquanto improbabile che i MacBook Pro potessero adottare display OLED prima del periodo di cui sopra, ovvero quando la catena di fornitura di Apple dovrebbe raggiungere una capacità di produzione sufficiente di schermi di questo tipo per i notebook. Sino a quel momento, l’analista ritiene infatti che i fornitori continueranno a concentrarsi sugli schermi OLED per tablet.

Unitamente a tali informazioni, Young ha fatto sapere che il primo Mac con schermo OLED dovrebbe essere un MacBook Air da 13,4 pollici, in accordo con quanto già precedentemente vociferato, e che Samsung Display ha avviato lo sviluppo dei pannelli che saranno adoperati su tale dispositivo.

Le indiscrezioni suggeriscono inoltre che sebbene Apple abbia desiderio di passare a una tecnologia MicroLED proprietaria, Samsung continuerà ad avere un ruolo centrale per la fornitura dei pannelli OLED per i dispositivi di futura produzione, tra cui ‌iPad Pro‌ da 11,1 pollici, il ‌MacBook Air‌ da 13,4 pollici e i MacBook Pro da 14 pollici e da 16 pollici.

