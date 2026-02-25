 MacBook Pro con touchscreen e Dynamic Island: Apple ci ripensa
Secondo Bloomberg, i nuovi MacBook Pro OLED in arrivo a fine 2026 avranno touchscreen e una versione ridotta della Dynamic Island.
Steve Jobs nel 2010 fu categorico: i touchscreen verticali sono un’idea orribile, metterli su un Mac sarebbe ergonomicamente terribile. Quattordici anni dopo, Apple si prepara a fare esattamente quello, con tanto di Dynamic Island.

MacBook Pro con touchscreen e Dynamic Island in arrivo: cosa sappiamo

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l’uomo che sa cosa succede a Cupertino prima di Cupertino, i nuovi MacBook Pro con schermo OLED e touchscreen in arrivo questo autunno avranno una versione della Dynamic Island, che ha debuttato su iPhone 14 Pro nel 2022 e che mostra notifiche, avvisi e informazioni in tempo reale. Sul Mac sarà più piccola rispetto alla versione attuale per iPhone, ma il concetto è lo stesso.

I nuovi MacBook Pro manterranno i tagli da 14 e 16 pollici e un design esteriormente simile ai modelli attuali. La vera rivoluzione è nell’interfaccia: Apple sta ripensando l’esperienza utente del Mac per renderla dinamica, capace di funzionare sia con il tocco che con il classico punta-e-clicca. Gurman descrive un sistema dove, toccando un pulsante con il dito, compare un nuovo tipo di menu contestuale attorno al punto di contatto, con opzioni ottimizzate per i comandi touch.

La resistenza di Apple al touchscreen su Mac è stata leggendaria. Jobs la trasformò quasi in un dogma, e per anni l’azienda ha difeso quella posizione con la determinazione di chi ha costruito un’intera filosofia di prodotto sulla separazione tra iPad e Mac. Nel frattempo, però, è successo qualcosa di curioso: Apple stessa ha iniziato a vendere l’iPad con tastiera, trackpad e un sistema operativo sempre più simile a macOS. A un certo punto la domanda è diventata inevitabile: se l’iPad può fare il Mac, perché il Mac non può fare l’iPad?

Gurman aveva già segnalato nel 2023 che Apple stava valutando Mac con touchscreen. Ora sembra che il progetto sia molto più che un’ipotesi. I nuovi MacBook Pro touchscreen non faranno parte degli annunci previsti per l’evento del 4 marzo, il loro debutto sarebbe atteso verso la fine del 2026.

Dynamic Island anche su iPhone 18 (ma più piccola)

Parallelamente, Gurman riporta che Apple introdurrà una Dynamic Island anche su iPhone 18 e iPhone 18 Pro Max, ma più piccola, per guadagnare un po’ di spazio sullo schermo.

È curioso che Apple offra il touchscreen su laptop soltanto ora, con 10 anni di ritardo rispetto ai produttori Windows. Ma la strategia di Cupertino è sempre stata questa: meglio tardi che mai, purché sia fatto a modo loro. Ma a quel punto, più che di visione, si può parlare di ottima vista…

Fonte: Mark Gurman di Bloomberg

Pubblicato il 25 feb 2026

Tiziana Foglio
Pubblicato il
25 feb 2026
