MacBook: quattro nuovi modelli con M3 entro metà 2024

Stando a quanto comunicato da Mark Gurman di Bloomberg nelle ore addietro, sono in dirittura d’arrivo ben quattro nuovi modelli di MacBook con chip M3. I nuovi computer di casa Apple dovrebbero fare capolino sul mercato entro la prima metà del 2024.

MacBook: quattro nuovi modelli con M3 in arrivo

La comunicazione, in accordo con ulteriori indiscrezioni, giunge con la nuova e consueta newsletter “Power On” del giornalista, il quale, andando più in dettaglio, asserisce che i nuovi modelli di MacBook Pro da 14 pollici e da 16 pollici con chip M3 Pro e M3 Max hanno raggiunto i test di convalida del design (DVT), il che sta a significare che i dispositivi si stanno avviando alla produzione di massa e, dunque, all’immissione sul mercato manca ormai davvero poco.

Alla luce di ciò, Mark Gurman ritiene che i nuovi computer saranno lanciati, con ogni probabilità, tra l’inizio del 2024 e la primavera, andando quindi a ricalcare bene o male le tempistiche dei modelli M2 attualmente in essere.

Questi, però, non sono gli unici nuovi computer che il colosso di Cupertino si appresta a rendere disponibili. Anche i MacBook Air da 13 pollici e da 15 pollici con chip M3 avrebbero infatti raggiunto il test di verifica ingegneristica (EVT) e in tal caso il lancio sarebbe previsto tra la primavera e l’estate del prossimo anno.

Ovviamente occorre tenere presente che per quanto Mark Gurman sia solitamente molto attendibile, non essendo quelle in questione delle informazioni confermate ufficialmente da Apple non è escluso che possano esserci delle inesattezze o comunque verificarsi dei cambiamenti.