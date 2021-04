MacBoor Air con chip Apple M1, sconto di 149 euro

Il nuovo MacBook Air con processore Apple M1 (ARM) è diventato in poco tempo il punto di riferimento per la categoria ultrabook, considerate le prestazioni superiori rispetto alla precedente versione con chip Intel. I prezzi non sono però alla portata di tutti. Chi fosse interessato all’acquisto può approfittare dell’offerta di Amazon che consente di risparmiare 149,10 euro.

MacBook Air con chip ARM a 1.279,90 euro

Il MacBook Air in offerta è il modello color argento con Apple M1 (CPU e GPU a otto core), 8 GB di RAM e SSD da 512 GB. Lo schermo Retina da 13,3 pollici ha una risoluzione di 2560×1600 pixel e tecnologia True Tone. La tastiera retroilluminata è dotata di sensore di luce ambientale e trackpad Force Touch. Non ci sono ventole, quindi nessun rumore udibile.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti la webcam FaceTime HD, tre microfoni, il lettore di impronte digitali Touch ID, altoparlanti stereo Dolby Atmos, jack audio da 3,5 millimetri e due porte USB Type-C con supporto Thunderbolt 3.

Il sistema operativo è ovviamente macOS Big Sur. Il MacBook Air può essere acquistato su Amazon al prezzo di 1.279,90 euro, invece di 1.429,00 euro (sconto del 10%).