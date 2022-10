Come vedere Maccabi Haifa-Juventus in streaming

Maccabi Haifa-Juventus è l’incontro di Champions League da cui passa il destino del gruppo H. I bianconeri sono chiamati a replicare la bella prova vista la scorsa settimana in casa (risultato finale 3-1), questa volta però in trasferta. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 18:45 di martedì 11 ottobre.

Maccabi Haifa-Juventus: guardala in diretta streaming

Hai la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport) oppure su Infinity+.

La classifica del gruppo H di Champions League, ormai entrato nel vivo, vede il Paris Saint-Germain e il Benfica dominare a pari merito con 7 punti. Segue con un distacco non indifferente la Juventus, che fin qui ha incamerato solo 3 punti durante il suo cammino, per via dei due passi falsi iniziali. A chiudere il quartetto è proprio il Maccabi Haifa, ancora a secco con 0 punti, ma ugualmente intenzionato a onorare la propria partecipazione nel torneo.

Non sarà un incontro facile per gli uomini di mister Allegri. Tra le formazioni in campo dal primo minuto vedremo quasi certamente di nuovo Di Maria in bianconero, autore all’andata di ben tre assist che hanno deciso la partita. L’argentino è rimasto fermo nell’ultimo torno di campionato con il Milan a causa della squalifica rimediata con il Monza.

C’è anche la possibilità di guardare il match dall’estero. Come fare? È sufficiente connettersi allo streaming mediante NordVPN (oggi al 65% di sconto). In questo modo si ottiene un indirizzo IP italiano utile per la visione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.