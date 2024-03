Machac-Sinner: guarda la partita in streaming (Miami Open)

Prosegue l’avventura di Sinner al torneo Miami Open: il prossimo ostacolo da superare è rappresentato dal ceco Machac. Siamo arrivati ai quarti di finale, puoi vedere la partita in streaming su NOW da tutti i tuoi dispositivi, in TV o sullo smartphone, sul tablet oppure sullo schermo del computer. L’inizio è previsto per le ore 20:00 di oggi, mercoledì 27 marzo.

Miami Open: Machac-Sinner, come vederla in streaming

Ieri, il tennista altoatesino ha battuto l’australiano O’Connel in due set (4-6, 3-6), non senza qualche difficoltà. Il suo avversario ha invece eliminato l’italiano Arnaldi (6-3, 6-3), toccherà a Jannik vendicarlo. Le altre sfide in programma sono per questa fase sono Alcaraz-Dimitrov (lo spagnolo ha superato Musetti), Zverev-Marozsan e Jarry-Medvedev. Le puoi guardare tutte attivando il pass Sport della piattaforma.

Almeno sulla carta, il pronostico vede Sinner di gran lunga favorito sul ceco, forte della sua posizione nel ranking mondiale. Già nei turni precedenti precedenti, però, il fuoriclasse ha dimostrato di non attraversare il suo migliore momento di forma. È accaduto soprattutto ai sedicesimi, quando ha faticato non poco contro l’olandese Griekspoor, imponendosi solo al terzo set (7-5, 5-7, 6-1). In caso di qualificazione, con tutta probabilità, in semifinale si troverebbe di fronte il russo Medvedev.

