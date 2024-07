macOS 14.6: multi-monitor per il MacBook Pro M3 da 14"

Nelle scorse ore, Apple ha rilasciato macOS 14.6. L’update risulta essere particolarmente interessante in quanto porta in dote una funzione tanto attesa e richiesta per il MacBook Pro M3: il supporto multi-monitor per il MacBook Pro M3 da 14 pollici.

macOS 14.6: arriva il supporto multi-monitor per il MacBook Pro da 14 pollici

Andando più in dettaglio, con il nuovo aggiornamento, il MacBook Pro M3 da 14 pollici diventa in grado di supportare due display esterni quando il coperchio risulta essere chiuso.

Nelle note di rilascio si legge che il MacBook Pro M3 da 13 pollici ora supporta un display esterno con risoluzione 6K con il coperchio aperto o due display esterni con risoluzione 5K fino a 60 Hz con il coperchio chiuso.

I modelli di MacBook Pro di fascia alta alimentati dai chip M3 Pro e M3 Max hanno già il supporto multi-display. La maggior parte dei Mac Apple alimentati da chip Apple Silicon nella loro configurazione di base supportano solo un display esterno. Il MacBook Air M3 è stato però il primo laptop della “mela morsicata” ad andare a supportare la feature in questione.

I MacBook possono essere collegati in vari modi a uno o più display esterni (monitor, TV, proiettori ecc.) usando cavi e adattatori a seconda del tipo di schermo che si intende sfruttare.

Da tenere presente che a marzo scorso, Apple aveva confermato che con un futuro aggiornamento software il supporto multi-monitor sarebbe arrivato anche per il MacBook Pro M3 da 14 pollici e infatti così è stato.

Unitamente alla novità in questione, nelle note di rilascio dell’aggiornamento si legge che questo fornisce anche importanti correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza.