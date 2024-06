macOS 15: installazioni più leggere dal Mac App Store

Apple continua a migliorare l’esperienza utente con macOS 15, il nuovo sistema operativo per Mac che è stato annunciato ufficialmente in occasione della WWDC 2024 di inizio mese. L’ultima beta destinata agli sviluppatori va infatti a introdurre un’importante novità per quanto riguarda l’installazione delle app dal Mac App Store.

macOS 15: download e installazioni “light” dal Mac App Store

A partire da macOS 15, infatti, i download e le installazioni non richiederanno più il doppio dello spazio di archiviazione disponibile. Secondo quanto riferito dal colosso di Cupertino, ora sarà sufficiente avere spazio libero pari alla dimensione finale dell’app più un piccolo margine di sicurezza.

Allineando i requisiti di spazio libero alle dimensioni effettive delle app, macOS 15 offrirà agli utenti un’idea più precisa della disponibilità di spazio necessaria, facilitando la gestione generale dell’archiviazione.

Si tratta di un passo in avanti particolarmente importante che andrà indubbiamente a rivelarsi molto vantaggioso in special modo per chi scarica giochi di grandi dimensioni, quelli che solitamente occupano già di loro decine o centinata di GB.

Attualmente, con macOS Sonoma, gli utenti devono assicurarsi di avere il doppio dello spazio necessario.

In virtù della novità in questione, Apple ha invitato gli sviluppatori ad aggiornare tutte le informazioni relative ai requisiti di dimensione delle app, al fine di ridurre la confusione in merito a quanto spazio libero è necessario per le nuove installazioni.

Ricordiamo che macOS Sequoia è attualmente nella sua seconda beta per sviluppatori, con una beta pubblica prevista per luglio, seguita da un rilascio generale che, come di consueto, avverrà durante il periodo autunnale.