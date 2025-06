macOS 26 sarà macOS Tahoe? Il sistema operativo cambia look

La WWDC 2025 si avvicina… e i rumors su macOS si rincorrono. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, la prossima versione del sistema operativo potrebbe chiamarsi macOS Tahoe, come il famoso lago californiano.

Tahoe non sarebbe un nome casuale. A detta di Gurman, questo specchio d’acqua, che riflette perfettamente il cielo e le montagne che lo circondano, rappresenta quella “grafica sorprendente” che Apple vuole portare nelle nuove interfacce dei suoi sistemi operativi. Se le voci si rivelassero vere, saremmo di fronte al primo grande restyling di macOS dai tempi di Big Sur nel 2020. Il 9 giugno scopriremo se Gurman ci ha visto giusto oppure no.

Inoltre, Apple sta per cambiare il modo di numerare i suoi sistemi operativi. L’idea è allineare tutte le versioni all’anno di rilascio, quindi iOS 26, iPadOS 26, ecc. Tutto più logico.

Questo cambiamento, però, non riguarda macOS. Apple non ha intenzione di abbandonare la tradizione dei nomi ispirati ai luoghi iconici della California, introdotta nel 2013 con macOS Mavericks (macOS 10.9). Prima di allora, le versioni di macOS erano dedicate a grandi felini, ma con Mavericks ha voluto rafforzare il legame con la sua terra d’origine. E sembra che questa tradizione californiana, almeno per il Mac, sia destinata a continuare.

Un’interfaccia tutta nuova e più trasparenze

La WWDC 2025 dovrebbe quindi essere l’occasione per Apple di presentare questa nuova versione di macOS, che adotterà un design completamente nuovo ispirato a visionOS, il sistema utilizzato nell’Apple Vision Pro.

Questo significa che l’interfaccia grafica di macOS potrebbe abbandonare molte delle sue scelte tradizionali per adottare elementi più moderni e coerenti con l’ecosistema futuro di Apple: più trasparenze e sfumature, simili a quelle già viste su visionOS; nuove icone, più tridimensionali o dinamiche; nolori più morbidi o reattivi al contesto; e soprattutto una navigazione rivista, che unifichi l’esperienza d’uso tra i vari dispositivi Apple.

L’invito ufficiale alla conferenza, con le sue grafiche sfumate e fluide, sembra suggerire proprio questa direzione.