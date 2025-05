Apple potrebbe cambiare lo schema di numerazione degli iPhone

Con la nuova versione di iOS e degli altri sistemi operativi che saranno annunciati in occasione della WWDC 2025 di giugno prossimo, Apple dovrebbe cambiare il suo schema di numerazione, utilizzando quello dell’anno di riferimento. Piuttosto che iOS 19, il successore dell’attuale iOS 18, l’azienda dovrebbe invece chiamare l’aggiornamento iOS 26 e lo stesso discorso vale per gli altri OS. A quanto pare, però, una modifica per certi versi analoga potrebbe andare a interessare anche gli iPhone.

Apple: anche gli iPhone potrebbero cambiare nome

Se Apple sta cercando di semplificare la denominazione, potrebbe avere senso che pure i futuri modelli dei suoi smartphone seguano la stessa numerazione basata sull’anno. Un iPhone 26 o un iPhone 26 Pro che si avvia con iOS 26 sarebbe più logico di un iPhone 17 che esegue iOS 26, almeno fino a quando l’iPhone 26 non deve essere aggiornato a iOS 27 o iOS 28.

Un probabile cambio di nome potrebbe essere in programma per il 20° anniversario dell’iPhone, nel 2027, sulla falsariga di quanto fatto da Apple nel 2017, in occasione del decimo anniversario del dispositivo, quando invece che lanciare un iPhone 9 annuncio l’iPhone X.

La numerazione basata sull’anno per gli iPhone renderebbe altresì chiaro ai consumatori quando è uscito un iPhone. L’utente medio che non aggiorna regolarmente probabilmente non è a conoscenza dell’anno in cui il suo iPhone è stato lanciato, in quanto, ad esempio, non c’è un collegamento evidente tra l’iPhone 14 e il 2022 o l’iPhone 16 e il 2024.

Da tenere presente che Apple utilizza già la numerazione basata sull’anno per i suoi Mac, sebbene non in maniera aperta. Ad esempio, il MacBook Air è solo il MacBook Air, ma cercando specifiche tecniche o informazioni di confronto sul sito di Apple è possibile scoprire che l’ultimo modello è in realtà il MacBook Air (M4, 2025).

Un discorso analogo, in futuro, potrebbe essere fatto anche per gli iPad. Gli iPad non si chiamano come gli iPhone e storicamente vengono suddivisi per generazioni. L’iPad a basso costo, ad esempio, era l’iPad (5a generazione) e poi (6a generazione) e (7a generazione) e così via. Più recentemente, la “mela morsicata” ha cominciato a usare i chip per distinguere le differenti generazioni del suo tablet. Per cui c’è l’iPad Air M2 e l’iPad Air M3, insieme all’iPad A16 (11a generazione) e all’iPad mini A17 Pro.