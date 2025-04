Apple lavora agli iPhone per il 20° anniversario

Apple sta pianificando una “grande scossa” per gli iPhone nel 2027, per celebrare il 20° anniversario del suo iconico smartphone. Anche se al momento non sono noti i dettagli esatti della riprogettazione, è ben chiara una cosa: l’azienda pare essere intenzionata a proporre modelli incredibilmente complessi.

Apple: lavori in corso per iPhone 19

Andando maggiormente in dettaglio, Mark Gurman di Bloomberg, nell’ultima rubrica “Power On”, ha condiviso alcuni dettagli su quello che secondo progressione numerica dovrebbe chiamarsi iPhone 19 e a suo dire affiancherà il primo (e probabilmente assai costoso) pieghevole della “mela morsicata”.

“Sebbene la produzione di Apple in India abbia raggiunto la parità con la Cina in termini di qualità attuale degli iPhone, i modelli per il ventesimo anniversario sono straordinariamente complessi. Richiederanno nuovi componenti e nuove tecniche di produzione, il che rende tutt’altro che certo che Apple sarà in grado di produrli al di fuori della Cina. A un certo punto sì, ci riuscirà, ma certamente non entro il 2027. Tenete presente che fino ad oggi Apple non ha mai realizzato un nuovo prodotto di grande impatto al di fuori della Cina.” scrive Mark Gurman.

Al centro del discorso ci sono i dazi statunitensi e le difficoltà che Apple dovrà affrontare negli anni a venire a causa delle tariffe cinesi molto alte. Ad oggi, c’è almeno una tariffa del 145% sulla Cina e può arrivare fino al 245%. Se tutto resta invariato, questo non è sicurante di buon auspicio per l’iPhone del 20° anniversario.

Da tenere presente che Apple è in grado di produrre molti iPhone in India, ma semplicemente non possono spostare tutta la produzione lì per capriccio. Questo processo richiederà tempo. In questo momento, il gruppo capitanato da Tim Cook può produrre circa un terzo della domanda annuale degli Stati Uniti in territorio indiano.