macOS Sequoia in arrivo il 16 settembre, Apple punta sull'AI

Apple si prepara a lanciare macOS Sequoia il 16 settembre, segnando un momento storico per l’azienda, in quanto si tratta del primo rilascio di un sistema operativo desktop così anticipato rispetto al solito. Questa mossa strategica punta a sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale per guidare una nuova ondata di aggiornamenti hardware, con l’obiettivo di stimolare le vendite e accelerare il ciclo di sostituzione dei dispositivi.

Funzioni AI al centro di macOS Sequoia, disponibile dal 16 settembre

macOS Sequoia introduce Apple Intelligence, un insieme di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che promettono di rivoluzionare l’esperienza d’uso dei dispositivi Apple. Questa suite comprende miglioramenti nell’elaborazione del linguaggio naturale per Siri, una sintesi intelligente in Note e suggerimenti contestuali in diverse app, offrendo agli utenti un’interazione più intuitiva e personalizzata con i propri dispositivi.

Miglioramenti sostanziali a Safari

Il browser web di Apple, Safari, riceve importanti aggiornamenti con macOS Sequoia. La nuova funzione Highlights mira a rendere più intuitiva la scoperta delle informazioni, mentre la modalità Reader aggiornata si propone di migliorare l’esperienza di lettura dei contenuti più lunghi. Questi miglioramenti dimostrano l’impegno di Apple nel fornire agli utenti strumenti sempre più efficienti per navigare e consumare contenuti online.

Disponibilità e compatibilità di Apple Intelligence

Le funzionalità di Apple Intelligence saranno inizialmente disponibili in versione beta a partire dal mese prossimo, con un focus iniziale sugli utenti statunitensi di lingua inglese. Nel corso del prossimo anno, Apple prevede di estendere il supporto ad altre lingue e piattaforme, garantendo una diffusione graduale ma costante delle nuove funzionalità basate sull’AI. I dispositivi compatibili includono i MacBook Air, i MacBook Pro, gli iMac, i Mac mini e i Mac Studio dotati di chip Apple Silicon M1 o successivi, oltre ai Mac Pro Ultra con chip M2.

Arriva l’iPhone Mirroring per controllare l’iPhone dal Mac

Una delle novità più attese di macOS Sequoia è l’iPhone Mirroring, una funzione che consente agli utenti di accedere e controllare il proprio iPhone direttamente dal Mac, come se fosse un’estensione del dispositivo mobile. In questo modo, sarà possibile gestire le app, i contenuti multimediali, ecc. utilizzando il Mac, con un elevato livello di integrazione tra i due ecosistemi.

Espansione del supporto ai giochi su Mac

Apple ha ampliato il supporto ai giochi per Mac in macOS Sequoia, stringendo partnership con importanti sviluppatori per portare titoli di grande richiamo, come Assassin’s Creed Shadows, sulla piattaforma. Inoltre, miglioramenti tecnici come Metal 3 e MetalFX Upscaling puntano a ottimizzare le prestazioni di gioco sull’hardware Mac, rendendo l’esperienza di gaming ancora più coinvolgente.