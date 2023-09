macOS Sonoma: migliora la gestione della batteria su MacBook

A quanto pare, macOS Sonoma, il nuovo sistema operativo di Apple per i Mac, è in grado di ottimizzare la salute della batteria a lungo termine dei MacBook Air da 13 pollici con il chip M2.

macOS Sonoma: salute della batteria migliorata su MacBook Air 13′ M2

La buona nuova si apprende dalle note di rilascio per l’aggiornamento software, in cui viene per l’appunto riportato quanto segue.

Gestione dello stato della batteria aggiornata su MacBook Air da 13 pollici con chip M2 per ottimizzare meglio la salute della batteria a lungo termine.

Non sono ancora stati forniti dettagli esatti in merito alle precise ottimizzazioni compiute e neppure sino ad ora sembrano essere pervenute particolari lamentele circa la batteria da parte dei clienti che possiedono il modello di MacBook in questione che, lo ricordiamo, è stato immesso sul mercato a luglio 2022.

Le informazioni relative allo stato di salute della batteria posso essere rilevate aprendo Impostazioni di Sistema su macOS e facendo poi clic sulla voce Batteria annessa al menu laterale.

In un documento di supporto, Apple spiega come funziona la feature per la gestione dello stato della batteria.

La gestione dello stato della batteria è progettata per migliorare la durata della batteria riducendo la velocità con cui invecchia chimicamente. La funzione lo fa monitorando la cronologia della temperatura della batteria e i suoi modelli di ricarica. In base alle misurazioni che raccoglie, la gestione dello stato della batteria può ridurre temporaneamente la carica massima della batteria. Ciò avviene se necessario per garantire che la batteria si carichi a un livello ottimizzato per il tuo utilizzo, riducendo l’usura della batteria e rallentando il suo invecchiamento chimico.

Da tenere presente che macOS Sonoma è stat rilasciato nelle scorse per tutti gli utenti dopo oltre tre mesi di beta testing, con nuove funzioni chiave come i widget desktop interattivi, una modalità di gioco, la possibilità di aggiungere siti Web al Dock, svariati miglioramenti per Safari e tanto altro ancora.

