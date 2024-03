macOS Sonoma: problemi con gli hub USB dei monitor

A quanto pare, il più recente aggiornamento macOS Sonoma 14.4 sta causando non pochi problemi agli utenti che utilizzano i propri Mac con monitor esterni dotati di hub USB e allo stato attuale delle cose non pare esserci una soluzione definitiva.

macOS Sonoma: incompatibilità con alcuni hub USB dei monitor

Andando più in dettaglio, stando a quanto riferito da svariati utenti online, in special modo su Reddit, i problemi vengono principalmente riscontrati sui monitor a marchio Dell, Samsung e Gigabyte.

Sebbene il tutto sembri riguardare principalmente gli hub USB dei monitor, alcuni utenti hanno segnalato che l’aggiornamento ha causato pure il mancato funzionamento del monitor stesso. Sono invece totalmente esclusi dalla problematica gli hub esterni ai monitor.

Come anticipato, attualmente non esiste una soluzione definitiva per tutti gli utenti. Sicuramente Apple provvederà quanto prima a indagare sulla questione e a porre rimedio alla cosa, ma per il momento non è stato ancora trovato e diffuso un correttivo e neppure è noto il motivo esatto di questo malfunzionamento.

Alcuni hanno avuto fortuna nel cercare di ristabilire la situazione andando a spegnere completamente il monitor e riavviandolo o riattivando l’interruttore per consentire la connessione degli accessori nelle impostazioni di sistema d macOS, accessibile cliccando sull’icona di Impostazioni di Sistema sulla barra Dock, selezionando la voce Privacy e sicurezza dal menu laterale, cliccando sulla dicitura Consenti il collegamento degli accessori e impostando l’opzione preferita dal menu che compare.

In attesa che venga reso disponibile un fix, coloro che si affidando a un hub USB integrato in un monitor dovrebbero considerare di rimandare l’aggiornamento a macOS 14.4, nel caso in cui non fosse ancora stato eseguito.