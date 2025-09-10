macOS Tahoe 26 arriva il 15 settembre, con Liquid Glass e AI

Apple è pronta a rilasciare macOS Tahoe 26, l’aggiornamento che segna una svolta estetica e funzionale per i Mac. Disponibile dal 15 settembre, sarà compatibile con tutti i modelli recenti, inclusi quelli basati su chip Intel, anche se sarà l’ultimo grande update prima del passaggio definitivo alla linea Apple Silicon.

Apple lancia macOS Tahoe: nuovo look e funzioni AI

Il nuovo design si chiama Liquid Glass, e non passa inosservato. Ispirato al vetro, introduce superfici traslucide, effetti di profondità e una navigazione più fluida. Barre semplificate, menu a comparsa ridisegnati e una palette visiva coerente rendono l’esperienza d’uso più moderna e immersiva. Non sarà amore a prima vista per tutti, ma su uno schermo grande il risultato è elegante e meno invasivo rispetto ai dispositivi mobili.

Spotlight diventa un centro di comando intelligente

Una delle novità più utili è il potenziamento di Spotlight. Ora è possibile eseguire azioni direttamente dal launcher, come aprire app, inviare messaggi, impostare promemoria o cercare file con comandi naturali. Un piccolo passo verso un’interazione più fluida e intelligente, senza dover aprire mille finestre.

Cronologia appunti, app Telefono e spazio dedicato ai giochi

macOS Tahoe introduce anche:

, per recuperare testi copiati in precedenza; L’ app Telefono , che consente di gestire chiamate via Wi-Fi direttamente dal Mac;

, che consente di gestire chiamate via Wi-Fi direttamente dal Mac; Una nuova app Giochi, che raccoglie tutti i titoli scaricati in un’unica interfaccia.

Tutte queste funzioni sono pensate per rendere il Mac più versatile, soprattutto per chi lavora in multitasking o usa il computer come hub creativo.