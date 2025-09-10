 macOS Tahoe 26 arriva il 15 settembre, con Liquid Glass e AI
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

macOS Tahoe 26 arriva il 15 settembre, con Liquid Glass e AI

Apple rilascia macOS Tahoe 26 il 15 settembre. Nuova interfaccia Liquid Glass, funzioni AI e ultimo update per i Mac Intel.
macOS Tahoe 26 arriva il 15 settembre, con Liquid Glass e AI
Informatica App e Software
Apple rilascia macOS Tahoe 26 il 15 settembre. Nuova interfaccia Liquid Glass, funzioni AI e ultimo update per i Mac Intel.

Apple è pronta a rilasciare macOS Tahoe 26, l’aggiornamento che segna una svolta estetica e funzionale per i Mac. Disponibile dal 15 settembre, sarà compatibile con tutti i modelli recenti, inclusi quelli basati su chip Intel, anche se sarà l’ultimo grande update prima del passaggio definitivo alla linea Apple Silicon.

Apple lancia macOS Tahoe: nuovo look e funzioni AI

Il nuovo design si chiama Liquid Glass, e non passa inosservato. Ispirato al vetro, introduce superfici traslucide, effetti di profondità e una navigazione più fluida. Barre semplificate, menu a comparsa ridisegnati e una palette visiva coerente rendono l’esperienza d’uso più moderna e immersiva. Non sarà amore a prima vista per tutti, ma su uno schermo grande il risultato è elegante e meno invasivo rispetto ai dispositivi mobili.

Spotlight diventa un centro di comando intelligente

Una delle novità più utili è il potenziamento di Spotlight. Ora è possibile eseguire azioni direttamente dal launcher, come aprire app, inviare messaggi, impostare promemoria o cercare file con comandi naturali. Un piccolo passo verso un’interazione più fluida e intelligente, senza dover aprire mille finestre.

Cronologia appunti, app Telefono e spazio dedicato ai giochi

macOS Tahoe introduce anche:

  • Una cronologia degli appunti integrata, per recuperare testi copiati in precedenza;
  • L’app Telefono, che consente di gestire chiamate via Wi-Fi direttamente dal Mac;
  • Una nuova app Giochi, che raccoglie tutti i titoli scaricati in un’unica interfaccia.

Tutte queste funzioni sono pensate per rendere il Mac più versatile, soprattutto per chi lavora in multitasking o usa il computer come hub creativo.

Fonte: The Verge

Pubblicato il 10 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google trasforma l'AI in un'avventura per ragazzi con AI Quests

Google trasforma l'AI in un'avventura per ragazzi con AI Quests
Google Home sul web ora controlla luci, clima e serrature

Google Home sul web ora controlla luci, clima e serrature
5 trend virali da provare con Nano Banana di Gemini

5 trend virali da provare con Nano Banana di Gemini
Xbox arriva in auto: Microsoft porta il cloud gaming a bordo

Xbox arriva in auto: Microsoft porta il cloud gaming a bordo
Google trasforma l'AI in un'avventura per ragazzi con AI Quests

Google trasforma l'AI in un'avventura per ragazzi con AI Quests
Google Home sul web ora controlla luci, clima e serrature

Google Home sul web ora controlla luci, clima e serrature
5 trend virali da provare con Nano Banana di Gemini

5 trend virali da provare con Nano Banana di Gemini
Xbox arriva in auto: Microsoft porta il cloud gaming a bordo

Xbox arriva in auto: Microsoft porta il cloud gaming a bordo
Tiziana Foglio
Pubblicato il
10 set 2025
Link copiato negli appunti