MacX Video Converter Pro: la scelta dei professionisti scontata del 58%

Quello che ti proponiamo oggi è uno dei migliori, se non il migliore, convertitore video per dispositivi MacOS. Stiamo parlando di MacX Video Converter Pro, un software incredibile non solo dal punto di vista prestazionale, ma anche funzionale, oggi con uno sconto del 35%.

Software di conversione video MacX Video Converter Pro: caratteristiche

La proposta di Digiarty rappresenta una delle più apprezzate del mercato, in particolare per la velocità con cui è possibile convertire i video. Questa utilizza l’accelerazione hardware di livello 3, una tecnologia esclusiva basata su Intel QSV, Nvidia (CUDA/NVENC) e AMD per offrire velocità fino a 5 volte superiori rispetto a qualsiasi altro programma. A questa si aggiunge il supporto al Multi-Threading e Multi-Core che riesce a sfruttare a pieno la potenza della CPU per velocizzare ulteriormente il lavoro. È possibile convertire qualsiasi file video da qualsiasi dispositivo presente sul mercato, grazie ad oltre 370 librerie codec incluse. Si tratta di uno strumento rivolto soprattutto ai professionisti, che necessitano prestazioni elevate.

Se però da un lato le prestazioni sono al vertice della categoria, MacX Video Converter Pro non rinuncia alla funzionalità. Molto interessante il downloader integrato, che consente di scaricare video da oltre 1000 siti diversi. È possibile salvare le clip in uno qualsiasi dei formati supportati e con risoluzioni fino ad 8K. Da non sottovalutare è anche il video editor integrato nel software. Da qui potrai tagliare la clip, unire video diversi e convertire solo una parte del video di output. Inoltre, potrai aggiungere sottotitoli, effetti ed altro donando al video un risultato assolutamente distintivo. Comoda la possibilità di lavorare anche sulle immagini, per la creazione di presentazioni a cui è possibile aggiungere anche la musica in sottofondo. Chiude una delle funzioni più utili in assoluto, la compressione, che consente di ridurre le dimensioni del file fino al 90%. Se tutto questo ancora non dovesse bastare, il prezzo include l’installazione per ben 3 Mac, per una convenienza senza paragoni.

Grazie ad uno sconto del 58%, MacX Video Converter Pro può essere acquistato a soli 34,95 euro direttamente dal sito di Digiarty.