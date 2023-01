MADOFF: Il mostro di Wall Street, guardala in streaming

Tutta la verità su uno schema Ponzi da 64 miliardi di dollari, il più grande della storia, raccontata in MADOFF: Il mostro di Wall Street. È la nuova miniserie in quattro parti disponibile da oggi su Netflix, realizzata grazie all’accesso a informatori e documenti esclusivi: guardala subito in streaming.

Guarda in streaming MADOFF: Il mostro di Wall Street

Per la realizzazione è stato scelto un approccio visivo innovativo. Da segnalare poi una sfumatura thriller, in grado di tenere incollati allo schermo. Lo spettatore arriva a porsi una domanda più che legittima: Una truffa così spudorata e deleteria potrebbe ripetersi? . Alla regia c’è Joe Berlinger. Gli è stato affidato il compito non semplice di svelare la genesi e le dinamiche del fraudolento business di consulenza finanziaria, creato da una mente diabolica. Le azioni di Bernie Madoff (scomparso nell’aprile 2021), esito di un’ascesa che lo ha portato dalle sue umili origini al ruolo di broker tra i più influenti e potenti al mondo, hanno distrutto la vita di molti investitori. Si fa luce anche sul coinvolgimento di varie istituzioni che hanno talvolta chiuso più di un occhio su malfatte e comportamenti quantomeno sospetti. Ecco il trailer.

La colonna sonora di MADOFF: Il mostro di Wall Street è stata composta da Serj Tankian, meglio noto come cantante e frontman dei System of a Down.

