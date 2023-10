Mafia Mamma: guarda il film in streaming

Da oggi, Mafia Mamma è in streaming gratis su Prime Video per tutti coloro con un abbonamento ad Amazon Prime attivo. Un mix tra commedia e azione, con sceneggiatura basata sulla storia originale di Amanda Sthers. Le riprese sono state effettuate, per la maggior parte, nella città di Roma.

Guarda in streaming il film Mafia Mamma

Non anticipiamo molto sulla trama per non rovinare la sorpresa. Secondo le recensioni raccolte dall’aggregatore Rotten Tomatos, la pellicola è stata in grado di spaccare in due il parere del pubblico e della critica: dagli spettatori ha raccolto una media pari al 67/100, mentre dagli addetti ai lavori si è fermata nei voti al 21/100. Di seguito la breve sinossi condivisa e il trailer ufficiale (il film è doppiato in italiano).

Un’insicura donna americana eredita inaspettatamente l’impero mafioso di suo nonno in Italia, dove sfida in modo esilarante le aspettative di tutti come nuovo capo dell’azienda di famiglia.

Fanno parte del cast di attori, tra gli altri, Toni Colette, Monica Bellucci e Alessandro Bressanello. La regia è di Catherine Hardwicke. La durata della pellicola è 1 ora e 40 minuti. È garantito il supporto alla visione con risoluzione 4K Ultra HD e alla modalità HDR.

Il nuovo film Mafia Mamma si può vedere in streaming gratis sulla piattaforma Prime Video di Amazon se in possesso di un abbonamento Prime attivo. Chi non lo ha ancora fatto, può iniziare la prova di 30 giorni e accedere a tutti i vantaggi della sottoscrizione senza alcuna spesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.