Magic Editor rilasciato anche per i vecchi Google Pixel

Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale si diffondono ormai a macchia d’olio e sono un po’ state il tema centrale nel corso di queste conferenze, come nel caso dei PC Copilot+ e della funzionalità Recall per quanto riguarda Microsoft. Lo stesso accade per la serie top di gamma di Mountain View, vale a dire Google Pixel 8 e 8 Pro, che dispongono di Magic Editor, un’utilità IA per la correzione e il miglioramento delle foto. La novità è che questa utile funzionalità è in arrivo anche sulle generazioni meno recenti della serie.

Google Magic Editor anche su Pixel 6 e Pixel 7

L’azienda ha deciso di mantenere aggiornati anche dal punto di vista delle funzionalità i suoi vecchi modelli, come il Google Pixel 6 e il Pixel 7, con il rilascio di Magic Editor, attualmente già in fase di rollout. La funzionalità, tramite l’uso dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico, consente di migliorare la qualità delle foto e dei video, sistemando in automatico disturbi e imprecisioni.

Magic Editor interviene anche durante lo scatto delle foto: è possibile attuare modifiche come il miglioramento del cielo coperto, il riposizionamento o il ridimensionamento della scala del soggetto.

Lo strumento presente nei Google Pixel interviene inoltre sui video, dove è possibile apportare modifiche avanzate, solitamente possibili con un editor professionale, con pochi tocchi. Si può ad esempio correggere video mossi o troppo scuri, nonché regolare in automatico il colore, l’illuminazione ma anche la stabilizzazione. Può inoltre intervenire anche sull’audio per migliorare la qualità generale del suono registrato, separando i flussi che riguardano il rumore di fondo dal resto, in modo da rendere più chiaro l’audio principale.

Allo stato attuale Magic Editor è in fase di rollout progressivo, con i primi utenti americani e canadesi che hanno già segnalato di aver ricevuto la funzionalità sui loro Pixel 6 e 7. È solo quindi questione di tempo prima che ciò avvenga anche in Italia.