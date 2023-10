Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico in OFFERTA Amazon

Se sei un appassionato degli eccezionali prodotti Apple e stai cercando un modo per migliorare la tua esperienza con il tuo Mac, allora dovresti assolutamente considerare l’acquisto della Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico.

Ecco perché ora è il momento perfetto per farlo: Amazon offre questa incredibile tastiera a soli 158 euro invece di 185 euro. Un affare da non perdere.

Magic Keyboard in offerta: le caratteristiche

La Magic Keyboard si connette senza fili al tuo Mac tramite Bluetooth, garantendo una connessione affidabile e senza problemi. Inoltre, grazie alla batteria interna ricaricabile, non dovrai più preoccuparti di acquistare e sostituire le pile. È comodità al massimo livello.

Ogni tocco viene riconosciuto in modo preciso e il layout più spazioso include controlli per scorrere rapidamente i documenti e tasti freccia di dimensioni standard. È progettata per ottimizzare la tua produttività.

Il Touch ID integrato è il modo più semplice, veloce e sicuro per sbloccare il tuo Mac e accedere a siti web e app. La tua sicurezza è fondamentale.

Se lavori spesso con fogli di calcolo e applicazioni finanziarie, adorerai il tastierino numerico integrato. È l’ideale per inserire dati numerici in modo rapido e preciso.

La batteria interna dura incredibilmente a lungo. Puoi utilizzare la Magic Keyboard per almeno un mese prima di doverla ricaricare. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dell’uso, ma questa tastiera è progettata per offrirti la massima autonomia.

Nella confezione troverai anche un cavo intrecciato da USB-C a Lightning per collegare e ricaricare la tastiera tramite la porta USB-C del tuo Mac. Apple pensa a tutto per garantire la tua comodità.

Non farti scappare questa straordinaria offerta su Amazon. Acquista subito la Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico e porta la tua esperienza con il Mac a un livello superiore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.