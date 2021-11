Black week Magix: sconti a partire dal 20%

Ultimo giorno di Black week, con sconti fino al 20% su Magix. In questo articolo vediamo le offerte più allettanti.

MAGIX PC Check & Tuning

Abbonamento a partire da 29.99 euro.

I numeri di Magix sono imponenti:

oltre 10 anni di PC Check & Tuning

oltre 11 milioni di computer ottimizzati

otre 6 GB di dati rimossi dal cestino di ogni user Oltre 20.000 file eliminati in modo sicuro da ogni PC

Crea spazio e risparmia energia. Accelerazione. Ottieni la massima potenza dal tuo PC. Sicurezza. Proteggi il tuo PC – online e offline. Rimozione di file temporanei per creare più spazio sul disco rigido. La funnzione risparmio energetico PC Check & Tuning ottimizza ulteriormente le opzioni di risparmio energetico di Windows. In questo modo potrai anche proteggere l'ambiente.

Web Designer

Offerta a partire da 49.99 euro.

Ecco cosa potrai fare:

Selezionare il modello Elegante o brioso: con Web Designer trovi sempre il design giusto per i tuoi progetti Basta scegliere uno dei numerosi modelli e cominciare subito

Ottenere una completa libertà di creazione Grazie all'intuitiva funzione di Drag & Drop trascini con estrema facilità nella posizione desiderata i vari elementi, come foto e testi, direttamente dall'Online Content Catalog

Regolare i colori con un solo click puoi acquisire la combinazione di colori di una delle tue immagini o foto e applicarla al design del tuo sito web

Facilità di gestire i progetti: Seleziona il modello, Completa libertà di creazione, Regolazione colori

Music Maker 2022 Plus Edition

Per il Black week potrai usufruire di uno sconto di 59,99 euro.

Con Music Maker, non occorre essere un professionista per creare da solo la tua musica. Con la sua interfaccia semplice, gli strumenti intuitivi e la nuovissima AI di Song Maker, potrai produrre canzoni in pochissimo tempo.

Potrai scoprire un'enorme selezione di suoni e loop e crea la tua musica. Ecco i passaggi da seguire:

Tanti loop da scegliere: lasciati ispirare da innumerevoli loop e sample e trascina i tuoi suoni preferiti nel tuo mix

Registrazione delle proprie tracce: Che si tratti di batteria, sintetizzatori o strumenti classici, Music Maker è il tuo studio musicale completamente attrezzato con tutto il necessario per creare il tuo sound

Mixing & Effetti: Scopri tutto il potenziale delle tue tracce con un mixer professionale e tanti effetti.

MAGIX Page & Layout Designer 11

Offerta per il Black week a partire da 69,99 euro.

MAGIX Page & Layout Designer 11 unisce tutti gli strumenti per creare biglietti da visita, calendari e altro materiale promozionale in un unico efficiente programma (DTP). Scegli uno dei tanti preziosi modelli e adattalo alle tue esigenze.

Ottimizza le tue foto in pochi click: imposta luminosità e contrasto, adatta i colori e seleziona vari segmenti dell'immagine. Crea facilmente i tuoi loghi.